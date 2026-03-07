El desfile folclórico de los Güevos Pintos estará amenizado por doce colectivos, con varias carrozas de Valdesoto

Pola de Siero volverá a ser durante la celebración de los Güevos Pintos el martes de Pascua la gran capital de asturianía del Principado. La festividad, la segunda de las grandes de la capital sierense, recupera el desfile folclórico de la tarde, suspendido el año pasado coincidiendo con la inactividad de la Sociedad de Festejos, y lo hace por todo lo alto.

Según avanza el Ayuntamiento, por las calles de la Pola desfilarán el próximo día 7 de abril un total de doce agrupaciones, de las que varias son carrozas y, concretamente, tres de ellas corresponden a creaciones de Valdesoto. La cita, a media tarde, es una de las más esperadas por los vecinos para animar la sesión vespertina y el año pasado tuvo que ser sustituida por la danza prima a cargo de "El Ventolín", con la intención de mantener la tradición.

Este año se espera que de nuevo las calles desborden de música, baile y alegría al retomar una de las actividades con más arraigo en la capital polesa. Y que además contará como siempre con las actividades complementarias preparadas por el Grupo Folclórico y de Investigación "El Ventolín".

La XLV Selmana del Folclore Astur del colecivo poleso ya tiene programa y se desarrollará entre los días 6 y 11 de abril . Este año girará en torno al tema “Los cantares de boda” y la programación comenzará el lunes 6 de abril, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura, con la presentación oficial de las actividades. El acto incluirá una charla a cargo del folclorista Fernando de la Puente Hevia, a quien se le hará entrega de la Insignia de Plata 2026. También tendrá lugar el sorteo de la Cestona de El Ventolín. La jornada se completará con la apertura de la exposición “Carraques y Matraques”, una muestra dedicada a estos instrumentos tradicionales vinculados a las celebraciones populares.

Las actividades continuarán el martes 7 de abril, día de los Güevos Pintos, a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con una actuación de “El Ventolín” tras la bendición. Por la tarde, a las 17.30 horas, el grupo tomará parte del desfile folclórico junto al alumnado de su Escuela de Música y Baile tradicional.

El miércoles 8 de abril, a las 19.30 horas en el Auditorio, será el turno del teatro costumbrista asturiano con la representación de “Una de matrimonios”, a cargo del Grupo de Teatro Carbayín. La función tendrá un precio de entrada de cinco euros, siendo una de las pocas actividades del programa con acceso de pago.

Coplas y romances

La programación cultural continuará el jueves 9 de abril, también a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del Auditorio, con una charla participativa impartida por Marisol Alija bajo el título “Canciones, coplas, romances y cantares de algunas comarcas leonesas”, en la que se abordará la tradición oral de distintos territorios y su conexión con la música popular.

El viernes 10 de abril, a las 19.30 horas en el Auditorio, tendrá lugar la presentación del disco “El son nos cantares de boda”, a cargo del grupo NosOtrestres, una propuesta musical que profundiza en las melodías vinculadas a las celebraciones matrimoniales dentro del folclore tradicional.

La clausura de la semana llegará el sábado 11 de abril, a las 19.30 horas en el Auditorio, con el Festival Folclórico Nacional, en el que participarán el Grupo Municipal Folklórico Sámara, procedente de Guía de Isora (Islas Canarias), la Escuela de Música Tradicional de El Ventolín y el propio G.F.I. El Ventolín. El acto estará presentado por Esther Fonseca.

Casi todas las actividades son gratutitas, con el objetivo de facilitar la participación del público y seguir acercando la música y las tradiciones asturianas a vecinos y visitantes.