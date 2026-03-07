Siero amplía el proyecto para la zona de juegos infantiles del parque de la zona norte de La Fresneda
El Ayuntamiento incrementará la inversión hasta los 400. 000 euros: "Hay muchos y niñas y lo adaptamos a la demanda de las familias"
El Ayuntamiento de Siero ampliará la zona de juegos infantiles del parque ubicado en la zona norte de la urbanización La Fresneda. El alcalde, Ángel García, que visitó la zona, explicó que el Ayuntamiento aumentará la inversión prevista para esta actuación con cargo al expediente de remanentes. Inicialmente, el presupuesto municipal contemplaba una partida de 150.000 euros, pero durante la redacción del proyecto se comprobó que esa cantidad no era suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales.
Así, el gobierno municipal ha decidido incrementar la inversión hasta alcanzar un total de 400.000 euros, con el objetivo de crear un espacio de juegos infantiles más amplio y adaptado a la demanda de las familias. "Una vez que nos pusimos a redactar el proyecto vimos que el dinero previsto no era suficiente”, por lo que el Ayuntamiento ha decidido suplementar la partida “para poder hacer una zona de juegos infantiles nueva mucho más amplia y acorde a las necesidades del lugar”, destacó el regidor.
García destacó además el crecimiento de población en este núcleo y la elevada presencia de familias con hijos pequeños. “Hay muchos niños y niñas y esta es una de las peticiones que nos ha trasladado la plataforma vecinal”, señaló.
El proyecto ya ha sido redactado y aprobado por los técnicos municipales y la financiación se incorporará al expediente de remanentes que el Ayuntamiento prevé llevar al pleno municipal durante este mes de marzo. Una vez aprobado, se procederá a licitar las obras con el objetivo de que la actuación pueda ejecutarse a lo largo de este año.
Con el Alcalde estuvo la concejala de la Plataforma por La Fresneda, Alejandra Cuadriello, quien celebró la ampliación económica de la partida destinada a este parque “porque damos respuesta a la petición de los vecinos, es una zona que está en plena ola de expansión con la llegada de familias jóvenes con hijos”.
