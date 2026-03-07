La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: "Somos una gran comunidad"

Hace 40 años, en el territorio que ahora ocupa la urbanización de La Fresneda, sólo había una amplia extensión de prados, un espacio vacío sobre el que empezar a soñar con la ilusión de crear algo grande. Cuatro décadas después de que la constructora Los Álamos comenzara a levantar las primeras viviendas, las expectativas se han superado con creces y el lugar se ha convertido en uno de los núcleos de mayor población de Siero, con más de cinco mil vecinos. Este espectacular desarrollo y la historia de la que es la mayor urbanización de Asturias protagonizan la exposición que celebra el 40.º aniversario de una localidad que sigue creciendo. Promotores, residentes, asociaciones e instituciones locales se juntaron ayer para echar la vista atrás, hacer balance y nuevos planes de futuro e inaugurar esta muestra muestra que aborda cómo nació y creció una de las áreas residenciales más consolidadas y dinámicas de la región.

La muestra, organizada por LA NUEVA ESPAÑA de la mano de Los Álamos y el Ayuntamiento de Siero, propone un recorrido visual y documental por los orígenes y la evolución de la urbanización, desde los primeros planos del proyecto y las imágenes de los terrenos antes de las excavaciones hasta la construcción de las primeras viviendas. También por la llegada de los servicios y la consolidación de la vida social en el barrio. La exposición, compuesta por ocho paneles de gran formato, podrá visitarse hasta el 13 de marzo, en horario de 15.00 a 21.00 horas, en el hall del Centro Cultural de la localidad.

El recuerdo de los comienzos

La inauguración de la exposición, que es además un recorrido sentimental por la historia de La Fresneda, estuvo marcada por el recuerdo de los comienzos y por la reflexión sobre el futuro de una gran comunidad. El director comercial de Constructora Los Álamos, Esteban Abarquero, recordó los orígenes de un proyecto que en sus inicios fue visto por algunos como una idea cuanto menos arriesgada. La iniciativa impulsada en aquellos años por la familia Orejas, responsable de la empresa, planteaba desarrollar un modelo residencial diferente, basado en viviendas de baja densidad, amplias zonas verdes y espacios pensados para la convivencia. Toda una novedad en la Asturias de los años 80 del siglo XX.

"Cuando empezamos este proyecto no hablábamos solo de levantar viviendas; hablábamos de crear un lugar donde las familias pudieran crecer y construir una vida", explicó. Abarquero recordó que detrás del desarrollo de La Fresneda hubo años de trabajo y decisiones valientes, porque "construir no es solo levantar muros o urbanizar calles, es imaginar parques antes de que existan, colegios antes de que suene el primer timbre".

El responsable de la empresa promotora quiso también recordar a las primeras familias que apostaron por instalarse en la zona cuando todavía estaba en pleno desarrollo: "Aquellos vecinos no compraron solo una vivienda, compraron una promesa de futuro".

Espíritu pionero y llegada de los servicios

Ese espíritu pionero fue también uno de los ejes de la intervención de Sara Orille, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Fresneda, quien recordó cómo los primeros residentes llegaron con ilusión, pero también con incertidumbre. "Había quien preguntaba cómo íbamos a vivir aquí si no había colegio, ni centro de salud o servicios cercanos, pensando que íbamos a estar todo el día con el coche", rememoró. El tiempo, en cambio, no les dio la razón en ese diagnóstico y con el paso de los años la comunidad fue creciendo y organizándose, impulsando actividades y reivindicando equipamientos que hoy forman parte de la vida cotidiana de la localidad.

Orille evocó algunas de las primeras iniciativas vecinales, como la cabalgata de Reyes organizada por los propios vecinos o las primeras celebraciones del Corpus, que comenzaron como una pequeña romería y hoy reúnen a centenares de personas.

La inauguración de la exposición de La Fresneda, en imágenes / Luisma Murias

Para la presidenta de la asociación vecinal, ese espíritu participativo sigue siendo uno de los principales rasgos distintivos de la urbanización, en la que ha sido determinante también la puesta en marcha de la Plataforma Vecinal de La Fresneda para canalizar las demandas ciudadanas hacia el Ayuntamiento. "Nunca hemos sido una ciudad dormitorio. Aquí la gente da vida a los parques, a los comercios y a las calles; más que urbanización somos comunidad", sostuvo Orille.

La mirada del Ayuntamiento

El alcalde de Siero, Ángel García, destacó durante el acto el papel que ha tenido La Fresneda en la evolución del concejo durante las últimas décadas. El regidor recordó su relación con la localidad desde su etapa de estudiante y señaló que el desarrollo de la urbanización supuso también un cambio en la mirada del Ayuntamiento hacia la zona occidental del municipio.

Para García, el éxito de La Fresneda responde a una combinación de factores que hacen que "la gente viene a vivir aquí porque sabe que va a ser más feliz". "La Fresneda reúne algo tan sencillo como que puedes disfrutar del espacio público todos los días sin tener que esperar a fin de semana", afirmó con un guiño cómplice.

García destacó además algunos proyectos que marcarán el futuro inmediato del entorno como la futura ciudad deportiva del Real Oviedo, que se ubicará a escasa distancia de la urbanización y que, en su opinión, supondrá un nuevo impulso para la zona. "Va a ser un equipamiento muy importante y una referencia deportiva para todo el área central", abundó sobre uno de los proyectos estrella para el futuro del concejo.

El regidor dio por hecho el crecimiento de La Fresneda precisamente hacia esa zona de La Belga en los próximos años, una "excelente noticia" porque "Asturias necesita nuevos desarrollos urbanos capaces de responder a las necesidades actuales de vivienda".

En ese sentido, García retomó la idea de avanzar hacia una gran ciudad asturiana en el área central, con proyectos urbanísticos bien planificados que permitan ampliar la oferta residencial sin perder calidad de vida. "Hay suelo, hay voluntad y hay demanda, y uno de los mandamientos que tenemos es que la gente pueda acceder a una vivienda", señaló, insistiendo en que el reto consiste en crecer de forma equilibrada y sostenible.

Un entorno residencial consolidado

Cuatro décadas después de su nacimiento, La Fresneda continúa creciendo y adaptándose a nuevas necesidades. Lo que comenzó como un proyecto urbanístico sobre planos se ha convertido en un entorno residencial consolidado, con una comunidad activa que ha contribuido a definir su identidad. La exposición inaugurada ayer pretende precisamente poner en valor ese recorrido colectivo, recordar el esfuerzo de quienes participaron en sus primeros pasos y reconocer el papel de los vecinos que han dado forma a la vida cotidiana del barrio.

La Fresneda mira ahora al futuro con el reto de seguir creciendo sin perder aquello que ha marcado su historia desde el principio: la construcción de una comunidad en torno a un modelo de vida compartida.