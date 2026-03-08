"En Asturias se necesita vivienda y Siero tiene suelo para hacer miles", afirma el Alcalde, que destaca el potencial residencial del municipio

Asturias necesita vivienda, la gente la está demandando en el centro de la región, Siero tiene miles de metros que puede convertir en zonas residenciales y sus responsables municipales entienden que es un asunto en el que "merece la pena trabajar". Así lo entiende el alcalde del municipio, Ángel García, que destaca la potencialidad que en este sentido tiene su concejo no solo por contar con extensiones suficientes de terreno para ello, sino porque su ubicación y comunicaciones privilegiadas lo hacen idóneo para nuevos crecimientos que atraigan a más población al territorio sierense. Deja claro que en este momento no hay ningún proyecto encima de la mesa, pero incide en que analizar la posibilidad de impulsarlos es "una cuestión estratégica".

"Hablamos de que la vivienda es un gran problema en Asturias y en España, y de que en nuestra región la mayoría de la gente quiere vivir en el centro. Nosotros estamos en el centro, estamos bien comunicados, tenemos suelo suficiente para que pueda ser residencial y se pueda desarrollar vivienda. Por ello creo que en un futuro próximo sería un objetivo a trabajar y a perseguir para alcanzarlo", destacó el regidor.

El alcalde se refirió a los ámbitos de expansión que podría haber en la zona de La Fresneda y a lo que supondrá la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga, un punto próximo a la urbanización.

"Cuando hablamos de la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo, aparte de lo que supone la propia ciudad en sí misma, también es un punto de inflexión. La ciudad deportiva hace que descubramos un espacio de cientos de miles de metros en el centro de Asturias, súper bien comunicado, y que evidentemente para Siero eso será una posible ampliación de suelo residencial. Ahora, ¿hay algún proyecto encima de la mesa? No. Es una cuestión de estrategia", insistió.

El regidor, durante la inauguración de la exposición sobre la historia de La Fresneda organizada por LA NUEVA ESPAÑA con motivo del 40.º aniversario de la urbanización, el viernes, ya se refirió a que este gran núcleo residencial de Siero va a seguir creciendo. Ayer, a preguntas de este periódico, clarificó esa cuestión.

"La Fresneda, a la izquierda tiene una carretera, por el lado de abajo está la autopista. El crecimiento puede ser hacia el norte, hacia Gijón, hacia Soto de Llanera, o hacia el este, que es hacia La Belga. ¿Qué pasa en el este? Que en el este construimos la ciudad deportiva del Oviedo, muy cerca de La Fresneda, y ahí hay más suelo. Esto, junto a lo sabido, que estamos en el centro de Asturias, tenemos autopistas y autovías, muy bien comunicados y a escasos minutos de Oviedo o de Gijón, pues todo hace pensar en que debería ser un sitio que pongamos en valor. Es un territorio muy atractivo para valorar sus usos a residencial, un suelo en el que se pueden construir miles de viviendas", señaló.

La propuesta en el entorno de Paredes

Si la necesidad de vivienda es un problema en Asturias, incidió el regidor, "nosotros podemos contribuir a solucionarlo, poniendo suelo residencial en el mercado", en una zona idónea. No es el único plan de desarrollos relevante del que se ha hablado en Siero en los últimos tiempos, pues también de manera reciente se ha ligado una posible ampliación de espacios comerciales en Parque Principado a la aportación de terreno por parte de la propiedad del centro comercial para destinarlo a viviendas.

En este último caso se habló de crear en la zona de Paredes un "barrio para jóvenes", que sea "moderno y sostenible" con vivienda de precio asequible, en un entorno muy bien comunicado en el que hay autobuses interurbanos y hasta apeadero de tren. El plan fue planteado por el Ayuntamiento de Siero, pero por el momento no se han conocido avances.

Ayer, sobre la expansión residencial en el entorno de La Fresneda y La Belga incidió en que "si en Asturias hay necesidad de vivienda, nosotros decimos, bien, aquí hay suelo para construir vivienda, porque hay que construirlas en algún sitio, ¿no? Nosotros tenemos sitio", concluyó.