El Ayuntamiento de Siero se ilumina de violeta por el Día Internacional de la Mujer

El edificio de la Casa Consistorial de Siero se ha iluminado de violeta este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, "una fecha clave para reconocer la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres".

El Ayuntamiento se ha sumado "a esta jornada reafirmando su compromiso con la igualdad, la eliminación de cualquier forma de discriminación y la promoción de una sociedad más justa e igualitaria, trabajando para seguir impulsando políticas y acciones que favorezcan la igualdad real entre mujeres y hombres".