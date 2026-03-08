Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Siero se ilumina de violeta por el Día Internacional de la Mujer

El municipio se suma "a esta jornada reafirmando su compromiso con la igualdad, la eliminación de cualquier forma de discriminación y la promoción de una sociedad más justa e igualitaria"

La Casa Consistorial, iluminada.

La Casa Consistorial, iluminada. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El edificio de la Casa Consistorial de Siero se ha iluminado de violeta este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, "una fecha clave para reconocer la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres".

El Ayuntamiento se ha sumado "a esta jornada reafirmando su compromiso con la igualdad, la eliminación de cualquier forma de discriminación y la promoción de una sociedad más justa e igualitaria, trabajando para seguir impulsando políticas y acciones que favorezcan la igualdad real entre mujeres y hombres".

