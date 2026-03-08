La escuela del Grupo Roxu, con sede en Siero, cumple una década con récord de alumnos: tuvo 35.000 a lo largo del año pasado

La escuela del Grupo Roxu, empresa con sede en Siero, cumple diez años y lo hace con récord: el que marcó en 2025 al contabilizar nada menos que 35.000 alumnos que participaron en su cursos. El dato es más que positivo, pues el ejercicio anterior, en 2024, la suma fue de 27.000. Esta última ya daría igualmente fe del éxito de un proyecto muy consolidado de la firma sierense, pero el alza exponencial del año pasado confirma una tendencia imparable de crecimiento de una iniciativa surgida para formar profesionales cualificados en maquinaria, aunque abarca ahora otros sectores.

El centro, cuyo nombre completo es "Escuela Europea de Maquinaria-Roxu Grupo", tiene instalaciones en Asturias, pero despliega su actividad de formación por toda España en prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, manejo de maquinaria, extinción de incendios, carretillas elevadoras, trabajos en altura, o montaje e instalación de energías renovables, entre otros. Además desarrolla materiales de e-learning, esto es, para modalidades de aprendizaje que se imparten en red, haciendo uso de internet y de las tecnologías digitales.

La escuela -localizada en Granda mientras la central de Grúas Roxu está en Meres- es una empresa dedicada exclusivamente a la formación y que pertenece al Grupo Roxu, líder en el sector de maquinaria de elevación, grúas móviles, plataformas elevadoras y transportes especiales.

Crecimiento exponencial

En las instalaciones sierenses de formación cuentan con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a aulas equipadas con simuladores (grúa móvil autopropulsada, camión grúa hidráulica articulada GHA, puente grúa y conducción eficiente), y recursos audiovisuales para una enseñanza de primera, explican desde la firma.

Y, además del récord de alumnos en la escuela en 2025, también lo hay en la facturación de la misma. "Hemos crecido de forma exponencial casi todos los años, pero este último más de lo normal, pues pasamos de 3.300.000 a 4.100.000 euros", explica Pablo Santiago, al frente del centro.

La suma es la facturación referida solo a la empresa dedicada a la formación. "A diferencia de otras, es todo formación privada, es decir, todo formación para empresas. Nuestra actividad de subvenciones es muy pequeñita, no llega ni al 7 por ciento lo que recibimos de subvenciones, y el 93 por ciento de de nuestra facturación es privada. Y ese es un matiz bastante importante, y el otro es que tenemos 19 formadores, y todos son parte de nuestra plantilla", señala Pablo Santiago. Actualmente, están creciendo de forma relevante en el ámbito de la formación en otras comunidades, pues "ya estamos facturando más fuera que dentro".

La escuela nació para dar formación a los 300 trabajadores que tiene el grupo, y para los clientes "que nos la estaban pidiendo, normalmente vinculados a las actividades que hacemos de grúas, plataformas elevadoras, carretillas, ese tipo de maquinaria".

Pero el abanico se abrió por demanda, para hacer formación para terceros, incluso en campos ajenos a los del grupo. "Por poner solo algunos ejemplos hacemos la de todos los puertos marítimos de España para manejar las grúas de carga y descarga de los barcos, también en materia de conservación de carreteras por todo el país, con máquinas de quitanieve o maquinaria para trabajar en túneles", entre otros, detalla Pablo Santiago.

Casos que a priori uno no se imaginaría y que también forman parte de las materias que imparte la escuela se pueden citar en el sector funerario o en el de los geriátricos. "Puede parecer algo peculiar, pero como elaboramos materiales didácticos, nos pidieron una específica para atención a los familiares en un caso y en el otro para grúas pequeñitas de movilización de enfermos", detalla el responsable de la escuela.

De los 35.000 alumnos que a lo largo del año pasado pasaron por la escuela, el 50 por ciento se formó fuera de Asturias. Y del porcentaje que lo hace en el Principado, aproximadamente el 30 por ciento va al centro que tiene su sede en Siero. "El resto se hace, digamos, en casa de los clientes, las empresas que son clientes de Roxu", señala.

Sectores y empleabilidad

Entre la clientela de Roxu hay varios tipos. "Uno son empresas que quieren formar a sus trabajadores para sacar un título para poder manejar la maquinaria. Pero también tenemos organismos intermedios, como son Cruz Roja, los ayuntamientos que tienen agencias de colocación o programas de formación, entidades como Acción contra el hambre... Hay un montón de organismos de ese tipo que disponen de partidas para formación y nos suelen contratar programas de 80, 90 o 100 horas de duración, porque han descubierto que tienen mayores índices de colocación que otras formaciones que hacen más transversales", indica Santiago.

Añade que "nuestra formación, como es muy sectorial, muy dedicada al sector metal, construcción, grúa, puertos, sectores que en estudios están funcionando, tiene una empleabilidad más alta que formaciones más genéricas".

Noticias relacionadas

En lo que respecta solo al manejo de grúas, el propio grupo suele contratar a los más aventajados. Por ejemplo, en una de las últimas formaciones realizadas en este campo, con 15 participantes, 6 entraron a trabajar en Roxu. "Todos los años hacemos varias ediciones y depende, pero entre 8, 12 o 15 personas se quedan a trabajar aquí con nosotros. El resto de gente se coloca en astilleros, en los puertos, en diferentes sectores. Por supuesto, intentamos quedarnos con los mejores a los que formamos", concluye Pablo Santiago.