La Feria del Libro de Siero regresa el próximo 26 de abril a los exteriores de la plaza cubierta de la Pola

La Feria del Libro de Siero, que se celebra en la Pola, tendrá lugar el próximo 26 de abril. Ya está abierto el plazo de solicitudes para los expositores que deseen participar, que pueden inscribirse hasta el 18 de marzo. A la cita pueden acudir empresas editoriales asturianas y librerías sierenses prioritariamente, o del resto de la región que pertenezcan a la Asociación de Librerías de Asturias.

Esta cita tiene como objetivo la promoción del libro en el municipio, apoyando la actividad de las editoriales y el comercio de librería. La feria es de carácter gratuito para los expositores y se desarrollará en los aleros de la plaza cubierta en horario de 11.00 a 19.00 horas.

Noticias relacionadas

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el modelo oficial, que se podrá obtener en la web del Ayuntamiento de Siero o en el registro de la Fundación Municipal de Cultura. Pueden registrarse a través de la sede electrónica de la Fundación Municipal de Cultura o de manera física en los registros oficiales municipales.