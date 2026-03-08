Madres y padres del colegio Xentiquina, en Siero, una gran familia unida en torno "a los derechos de la infancia y la ayuda mutua en la crianza"

El colegio público Xentiquina de Lieres, en Siero, tiene 157 alumnos y 88 de las familias son socias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Hay que tener en cuenta que las hay con más de un niño en el centro educativo y, a partir de ahí, se estima que aproximadamente un 70 por ciento de los progenitores de los alumnos forman parte del colectivo.

"Es un porcentaje que se mantiene estable desde hace años, las anteriores juntas directivas siempre apostaron mucho por trabajar con las familias y con la comunidad y nosotros intentamos seguir esa línea y eso se nota", señala el equipo de Ales Mones, encabeza la junta directiva del Ampa. Le acompañan Begoña González, como vicepresidenta, Amaya Caunedo como secretaria, Aroa García como vicesecretaria, Soledad Feijoó como tesorera y Miguel Ángel Sánchez, como vicetesorero. Todos ellos compaginan sus vidas personales con una labor en el centro a través de la cual luchan, mano a mano con la dirección del colegio, porque "toda la infancia de Lieres pueda acceder a diferentes actividades culturales y extraescolares y ayudar a las familias en la gestión diaria de la crianza".

Atletismo, baile, baloncesto, fútbol sala, robótica, judo e inglés

A lo largo del año, los miembros del Ampa del colegio Xentiquina realizan una gran cantidad de actividades, entre las que también se encuentran algunas dirigidas a los padres "como cursos de formación". Comienzan la primera semana del curso escolar con "el reparto de agendas y material a todo los alumnos, independientemente de que sean socios o no" y organizan "una comida en 'La Viesquina' de nuestro colegio al comienzo de curso para dar la bienvenida a las nuevas familias". Además, gestionan todas las actividades extraescolares: "Tenemos atletismo, baile, baloncesto, fútbol sala, robótica y judo e inglés", apuntan. Cuentan también con los servicios de madrugadores y recogida tardía.

En el colegio no faltan la celebración de las distintas festividades que tienen lugar a lo largo del curso. "Organizamos un concurso infantil de calabazas por el Samhain y colaboramos en el amagüestu del colegio". La Navidad es, sin duda, la época de más actividad. "Preparamos una chocolatada para alumnado y familias el último día del primer trimestre con visita del Anguleru incluido; Aliatar viene a vernos para recoger los deseos de los más pequeños y tenemos nuestro propio concurso de postales navideñas".

Durante el Antroxu cuentan con "una degustación de postres tradicionales que aportan las familias" y contamos con la ayuda de la Policía Local para realizar cada año una actividad denominada "bici-bus", al que "todas las familias se suman, en varias rutas, para ir juntos a la escuela".

Eventos solidarios

Por si fuera poco, también cuentan con varios eventos solidarios. "Este año organizamos un San Silvestre solidario escolar durante el mes de diciembre y el dinero recaudado fue para la Asociación Galbán que lucha contra el cáncer infantil".

Desde la junta directiva del Ampa del colegio Xentiquina aseguran que "en nuestro caso, la colaboración con la dirección del centro es absoluta". Pero, además, se sienten "muy afortunados" de contar no solo con el apoyo de todo el equipo educativo del centro, "sino también con la ayuda y el compromiso de las familias". Ales Mones explica que "somos un colegio, en general, muy participativo".

Rubén Martínez, jefe de estudios del colegio, destaca de la asociación que "no se limitan a lo que les corresponde, sino que hacen mucho más y trabajan siempre mirando por el beneficio de todos y cada uno de los alumnos". En este sentido, agradece que "sea un equipo que hace propuestas, pero que, además, las hace teniendo en cuenta que se pueden llegar a llevar a cabo".

Consideran que su labor, "a nivel personal y de que nos valoren, está plenamente recompensada", pero creen que aún les quedan cosas por hacer: "Siempre está pendiente el tema de la conciliación familiar, que no es responsabilidad del colegio". En este sentido, apuntan que "las familias tendrían que poder tener trabajos dignos con horarios que les permitieran atender a sus hijas e hijos con tiempo de calidad, pero la realidad actual son jornadas laborales maratonianas y vacaciones que no coinciden con las escolares o en la gestión diaria de las familias".

Facilidades para cuidar

A día de hoy, esto sigue siendo un problema, que "desde nuestra asociación intentamos paliar buscando servicios de madrugadores, recogida tardía y campamentos en periodos no lectivos", detallan. Sin embargo, "creemos que es hora que como sociedad nos planteemos el costo y tiempo que supone cuidar y criar a nuestra infancia y que las familias pudieran tener facilidades para hacerlo en buenas condiciones", aseveran.

Para este curso, se encuentran ya inmersos en los preparativos de la fiesta de San Xuan, la de fin de curso y varias jornadas formativas sobre salud y crianza como algunas de las actividades que tienen programadas de aquí hasta el final de las clases.

Y aunque creen que es difícil transmitir a toda la comunidad educativa las horas de trabajo diario que supone toda esta gestión, "todos somos conscientes de la importancia de nuestra labor para toda la infancia de Lieres", concluyen.