La exposición del 40.º aniversario de La Fresneda puede visitarse hasta el 13 de marzo: "Contiene los momentos clave de la urbanización"

"Es una exposición muy completa, es un repaso histórico y cronológico con mucho detalle, sobre todo la cartografía, los planos y las fotos de la construcción me gustan mucho", comentó este lunes Javier Hernández, vecino de La Fresneda, tras visitar en el Centro Cultural la muestra que celebra el 40.º aniversario de la urbanización.

La muestra, organizada por LA NUEVA ESPAÑA de la mano de Los Álamos y el Ayuntamiento de Siero, consta de ocho paneles con información, imágenes y gráficos que hacen un extenso repaso sobre los hitos de la gran urbanización de Asturias. Una de las vecinas que también ha acudido a verla es Victoria Vaquero, quien aprovechó la clase de pintura para ver la exposición. "Lo vi todo en internet y ya me encantó", comentó, antes de ver en directo las fotografías antiguas, buscando "donde está mi casa, compré uno de los chalets antiguos, aunque vivo aquí desde 2008".

Javier Hernández disfruta de uno de los paneles de la muestra. / Sara Arias

También el matrimonio integrado por José Luis García y Joaquina Monte buscaron la parcela donde está ahora su casa. Ellos fueron de los pioneros. Llegaron a la urbanización en noviembre de 1987, con la segunda entrega de viviendas y se encuentran felices y encantados desde entonces. De ahí la especial ilusión que les hizo conocer la exposición.

María García, en la muestra con su hijo pequeño. / Sara Arias

"Da gusto ver la evolución que ha tenido, se aprecia muy bien en la exposición, porque recoge la historia de La Fresneda. Cuando nosotros vinimos no había ni marquesina para el autobús, recuerdo ir en bici a por el periódico y el pan a Lugones, pero fuimos haciendo cosas, se empezó a impulsar la asociación de vecinos, había que defender el colegio y que nos pusieran todo lo que se necesitaba. Hubo mucha labor silenciosa de los vecinos, todos muy involucrados por conseguir mejoras", señaló García.

Viendo la muestra del 40.º aniversario de La Fresneda, el matrimonio fue recordando momentos familiares. Por ejemplo, al ver las imágenes de las primeras obras de construcción de las viviendas, Monte dijo: "Los niños se criaron aquí como en el Oeste, andaban todo por las obras, fueron muy felices. Uno de mis hijos decía siempre 'qué pena los niños que tienen que vivir en Oviedo'", rememoró entre risas.

Victoria Vaquero revisa los primeros paneles de la muestra. / Sara Arias

"La creación de la plaza Mayor fue una maravilla", añadió Monte mientras continuaba el visionado de los paneles de la exposición. Otro de los aspectos que gustó mucho a los visitantes que se dejaron caer en la tarde de este lunes por el Centro Cultural es la "gran calidad" de las impresiones con imágenes muy definidas. "Está muy bien, la verdad es que me encantó, contiene los momentos clave de la urbanización", señaló Eva Paredes.

Lucha vecinal

Una de las cosas que más orgullo da a los vecinos es ver el cambio que ha tenido La Fresneda en cuanto a la ampliación de recursos públicos como el centro de salud, el colegio o el instituto impulsados por la lucha vecinal. "La transformación ha sido total y ahora nos encontramos en un momento en el que es necesario ampliar porque es una zona en expansión", valoró Hernández sobre la oferta de plazas en los centros educativos públicos. Precisamente poder llevar a sus hijos al instituto fue uno de los motivos que le llevó a comprar en La Fresneda.

Es una de las conclusiones de muchos de los visitantes de la muestra, que será necesario seguir impulsando este tipo de ampliaciones para seguir dando respuesta a las necesidades de las familias con hijos pequeños. Así lo destacó María García, quien estuvo un rato viendo la exposición con su hijo pequeño, que entró disparado al sexto panel, dedicado al movimiento vecinal, "porque están sus compañeros de clase", comentó.

Juntos disfrutaron encontrando a todos y cada uno de sus amigos, con sorpresa antes de ir a la biblioteca para pasar un rato de lectura. "La exposición me parece que está muy bien, la verdad, tengo que echar un poco más de tiempo porque vengo acompañada pero así, en este primer vistazo, está muy bien", añadió María García.

Noticias relacionadas

Los vecinos de La Fresneda y todo aquel que quiera disfrutar de la exposición, ubicada en el hall del Centro Cultural, podrán hacerlo hasta el próximo 13 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 15.00 a 21.00 horas, con acceso libre.