La nueva área de autocaravanas de Lugones, lista para su apertura, con todo tipo de servicios y hasta un "pipican"

La nueva área de autocaravanas de Siero, en Lugones, está terminada, con los equipamientos para servicios instalados tras una inversión que ha alcanzado los 164.905,50 euros. Tiene 30 plazas y será primera del municipio que tendrá un control de acceso y sobre la que se aplicará la tasa de la ordenanza reguladora por el uso de áreas de servicios de autocaravanas en el concejo. El espacio, que estará en funcionamiento antes de verano, abrirá de hecho una vez entre en vigor esta ordenanza, cuya aprobación inicial tuvo lugar en el pleno del pasado 26 de febrero.

Esta nueva dotación se ha habilitado en una parcela de propiedad municipal situada en la calle Puerto Somiedo, junto a la residencia de mayores del ERA de Lugones. Los usuarios abonarán 8 euros por pernocta, abarcando este concepto el acceso al área del vehículo, el estacionamiento, y la estancia en el mismo por 24 horas. Tendrá también disponible el servicio de agua para la autocaravana y vaciado de depósitos “in itinere”. Para usuarios que solo paren para hacer uso de este servicio el coste será de 3 euros y podrán permanecer en el recinto por un plazo máximo de una hora.

Las plazas tienen unas dimensiones de 8 por 3,50 metros, y el área cuenta con servicios de electricidad, agua y desagües. Al área no le falta detalle, pues cuenta con zona de picnic e incluso espacio para que las mascotas hagan sus necesidades, en concreto, con un minirecinto vallado con un cartel que indica que es un "pipican". La entrada y salida al nuevo aparcamiento se realizará desde la calle Puerto Somiedo.

Tal y como se explicó hace unos días esta será la primera y, de momento, única área en la que se aplicará la tasa y ordenanza reguladora por el uso. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU.

"Cada vez más personas hacen turismo así"

El gobierno local apostó por este equipamiento al detectar que Siero "es un lugar interesante para que los autocaravanistas que visitan Asturias hagan parada". Los responsables municipales destacan que contar con estos espacios en el municipio también genera actividad económica, pues son viajeros que consumen en las localidades, con compras o gasto en la hostelería.

El "pipican" para las mascotas. / Sara Arias

Según destacan desde el Ayuntamiento, hay "una realidad y es que cada vez hay más personas que se desplazan y hacen turismo en autocaravana o en camper, y en Siero queremos dar respuesta para ese turismo que pueda llegar". "Tanto Lugones como la Pola son dos lugares que tienen una ubicación extraordinaria para desde ellos moverse a conocer Asturias", valoran desde el ejecutivo municipal.