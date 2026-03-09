Siero ya tiene el proyecto para ensanchar la carretera que llega a Santolaya, que costará más de 700.000 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se ha reunido este lunes con los vecinos de Santolaya, para explicarles el proyecto de ensanche de la carretera SI-10 en el tramo que llega hasta su localidad. El Ayuntamiento se ha encargado de redactar el proyecto para agilizar la iniciativa y ahora lo remite al Principado, con quien ya había abordado el asunto ya que espera que la Administración autonómica financie la obra.

El desarrollo del proyecto tendrá un coste de 732.469,79 euros y con la intervención se podrá ensanchar la calzada, por la que no pueden cruzarse dos coches. Actualmente el vial tiene un ancho de 4 metros y con la obra pasará a tener uno de 6 metros, tal y como indicó el alcalde sierense, Ángel García.

Fue el pasado 9 de enero cuando el regidor se reunía en Oviedo con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y parte de su equipo para abordar algunas necesidades en materia de carreteras, entre ella esta. Ahora, solo unas semanas después, el Ayuntamiento ya tiene el proyecto y se lo ha trasladado a los vecinos, que estuvieron este lunes en el Ayuntamiento.

Acompañando al alcalde de Siero estuvieron también el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, y el concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez. También Juan Carlos Álvarez, técnico municipal.