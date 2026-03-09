El transporte público como derecho fundamental de la ciudadanía, a debate en "El Llavaderu" de Pola de Siero

El transporte público como derecho fundamental de la ciudadanía es el tema del acto con coloquio que se celebra este jueves, 12 marzo, en Pola de Siero, en la sede de la Asociación Cultural El Llavaderu. Intervienen Luz García García (CC.OO.), Silvia Tárano Vega (Podemos), Luis Blanco Junquera (PSOE) e Ícaro Obeso Muñiz (geógrafo). La cita, a las 19.30 horas, estará moderada por el periodista Max Álvarez.

La entrada es libre y el acto forma parte del ciclo organizado por el colectivo El Llavaderu que, bajo el lema "Hablemos de...", aborda distintos asuntos de actualidad que preocupan a los ciudadanos desde los distintos puntos de vista de los ponentes. En febrero ya tuvo lugar una de estas citas, que analizó el tema de la vivienda y en los próximos meses hay otras tres convocatorias previstas.

Así, el 9 de abril se hablará de participación ciudadana, el 14 de mayo de servicios públicos, y el 11 de junio de patrimonio cultural. Todos los actos son en la sede de la Asociación Cultural El Llavaderu (calle Martín de Lugones, 9), a las 19.30 horas, y siempre con entrada libre.