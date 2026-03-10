Siero tendrá este 2026 una inversión de récord de 24 millones tras incorporar casi 11 millones de remanentes municipales

Casi 11 millones de remanentes municipales. Es lo que incorporará Siero al presupuesto de este año para inversiones. Si se suman a los más de 13 que ya venían en el mismo capítulo de las cuentas de 2026, el total son más de 24 millones de euros, lo que supone un récord para el municipio a este respecto. Las partidas más elevadas de esta dotación extraordinaria de la que va a disponer el concejo se dedicarán a saneamientos, que se llevarán cerca de 3,4 millones de euros. Tal y como detalló este lunes el alcalde, Ángel García, la segunda fase del de Ferrera recibirá 1.319.423,97 euros; el de La Meana-El Berrón Oeste 900.000 euros; el de Trespando 864.075,51 euros; el de Limanes fase II se impulsará con 737.326,01 euros; y el de Areñes con 400.000 euros.

Vestuarios de La Cebera

Son solo algunas de las propuestas que van a contar con mayores consignaciones, en unos casos como planes nuevos y en otros para completar las dotaciones existentes que no alcanzaban para cubrir todas las necesidades de algunos proyectos. Entre las actuaciones de más coste con cargo al dinero de remanentes el regidor también citó la construcción de unos vestuarios en las instalaciones deportivas de La Cebera, una iniciativa de carácter plurianual para la que se consignan 300.000 euros ahora con el fin de iniciar la licitación, si bien el presupuesto total de este proyecto asciende a 1.500.000 euros.

El regidor destacó igualmente el proyecto para una acera que irá desde el colegio hasta el centro polivalente de Valdesoto y que, aunque el proyecto no está terminado, tendrá un coste que superará el millón de euros. Asimismo, el gobierno municipal acometerá con estos fondos extra del remanente la reparación integral de la cubierta del Palacio Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, "una actuación necesaria dado su mal estado", y que cuenta con una dotación de 250.000 euros.

Tal y como ya se había anunciado, la partida destinada a la ampliación de juegos infantiles en el parque de La Fresneda se suplementa con 300.000 euros extra con cargo a los remanentes: el proyecto costará un total de 400.000 de los que 100.000 ya iban en el presupuesto ordinario dde 2026. Se atenderán otras situaciones como la sustitución de la pérgola del Parque Alfonso X de Pola de Siero, que se encuentra en mal estado, iniciativa a la que se dedican 23.000 euros.

En Lieres se renovará la zona de juegos infantiles situada frente al Casino, con una intervención que costará más de 100.000 euros. Hay incluso fondos que se dedican a cubrir los daños de los cacos en los polígonos: reponer el cable de cobre sustraido en las áreas industriales de Siero le supondrá al Ayuntamiento 112.000 euros.

Además de una partida general de 450.000 euros para la renovación de luminarias, también se transfieren 265.000 euros al Patronato Deportivo Municipal y otros 88.000 euros a la Fundación Municipal de Cultura, que se suman a las cantidades ya previstas en el presupuesto de 2026 y se entregan para cubrir necesidades surgidas en estas entidades.

Centro de salud de El Berrón

Se reservan 70.000 euros para mejorar el entorno del centro de salud de El Berrón, confiando en que la Consejería "acometa la renovación y ampliación" del equipamiento sanitario. Asimismo se incrementa en 50.000 euros la partida destinada al alumbrado navideño, que ya contaba con 100.000 euros. Por otro lado, del remanente saldrán también 35.000 euros para la reparación de los muros de los chalets municipales de la calle Alcalde Parrondo. Estos inmuebles, que acogen a colectivos como Protección Civil, se encuentran en una zona que ha sido recientemente modernizada y mejorada, por lo que el gobierno municipal quiere reparar sus desperfectos para frenar el deterioro y a la vez completar la renovación estética del entorno.

El alcalde sierense se refirió asimismo a la dotación económica que se destinará a distintos patrocinios. Así, el Ayuntamiento prevé destinar 100.000 euros a la celebración en Lugones de una prueba de la Copa de España de Escalada, mediante la firma de un convenio con la Federación Española de Escalada. Se prevén también 15.000 euros para una etapa de la Vuelta a Asturias, que este año contará con una específica en Siero.

El expediente con la propuesta con estas y otras actuaciones se llevará a la comisión de Hacienda de esta semana y se a pleno para ssu aprobación próximamente.