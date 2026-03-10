"El número 1 en saldos" del mercado de Pola de Siero: "La gente quiere jamón a precio de mortadela y nosotros lo conseguimos"

Llueva a cántaros o haga un sol abrasador, nunca fallan. Calzados Alegría, "El número 1 en saldos", es uno de los más veteranos en el mercadillo de los martes de Pola de Siero. De hecho, hoy está ya al frente del puesto de venta ambulante la cuarta generación familiar. Zapatos, botas, zapatillas y playeros son algunos de los objetos que venden, siempre dando el mejor precio a los clientes.

"Compramos saldos, liquidaciones, restos de tienda y stock, por eso podemos tener calzado muy barato, entre 5 y 10 euros. Tenemos zapatos de piel que costaban 100 euros, lo único que tiene que coincidir el número porque al comprar saldos son pares sueltos", explica David Gabarri, al frente del negocio como cuarta generación.

También traen telas para vender al metro y ropa, depende de lo que vayan adquiriendo "y a veces tenemos perfumería, un poco de todo de lo que vamos viendo", detalla Gabarri, muy orgulloso de llevar ya varias décadas con el cartel de "El número 1 en saldos", por donde pasan muchos vecinos y visitantes a comprar a buen precio.

David Gabarri en su puesto del mercado de la Pola. / Sara Arias

"La gente quiere comprar barato, quiere jamón serrano a precio de mortadela y nosotros lo conseguimos dando buenos precios porque compramos barato", apunta. Este martes lo que más se vendía eran zapatillas para estar en casa y los playeros veraniegos para niños y niñas, que ya empiezan a llenar el armario con nuevo calzado para la próxima temporada.

"Zapatillas muchas pero la gente no sabe lo que quiere con este tiempo que no es ni verano ni es invierno, así que unos llevan frescas y otros abrigadas, nosotros siempre tenemos un poco de todo para tener contento al cliente", resume.

"El número 1 en saldos" es uno de los puestos más antiguos del mercado de los martes de la Pola, de donde es natural y vive la familia. Pero Calzados Alegría recorre aún más villas con venta ambulante. Así, los miércoles acuden a Ribadesella, los jueves a Pola de Laviana y los viernes trabajan en el almacén del negocio, colocando todo el producto que entra nuevo para luego llevarlo a la furgoneta. El sábado continúan en Corvera y los domingos están en Mieres con su calzado al mejor precio.

Ni el frío ni el calor puede con el puesto del "Número 1 en saldos", que no falta nunca a su cita con los polesos. "Son nuestros clientes de toda la vida", concluye Gabarri.