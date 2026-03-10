El PP de Siero pide crear una Junta Local de Seguridad ante la última oleada de robos

El PP de Siero propondrá en el próximo pleno municipal la constitución de una Junta Local de Seguridad "para poner fin a los graves problemas de seguridad ciudadana en el concejo". Así lo avanzó el portavoz del PP, Juan Luis Berros, que se refirió a los "hechos conocidos relativos a robos y falta de seguridad ciudadana en la zona rural y en los polígonos industriales", y reclama "medidas concretas" al respecto.

El Grupo Municipal Popular considera que “es el momento en Siero de pasar a tener un nivel más de seguridad para nuestros vecinos, pymes y empresarios, más aún tras los gravísimos sucesos ocurridos en varias parroquias del concejo en los últimos días”, señala Berros, que no cita a ninguna localidad, aunque la Guardia Civil ha reforzado controles y vigilancia en zonas como Argüelles tras una oleada de robos en viviendas según la denuncia de los vecinos.

El PP considera que debe crearse "una Junta Local de Seguridad en el concejo cuyo principal objetivo sea aumentar la seguridad ciudadana y dotar al municipio de las medidas y recursos necesarios, acorde a la población y número de empresas con los que hoy cuenta".

“Los últimos acontecimientos ocurridos y el aumento de casos de delincuencia, han obligado a los vecinos a asumir funciones y cometidos que no le son propios”, lamenta Berros. Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Siero, el incremento de casos que generan inseguridad en el concejo, “unido al crecimiento de la población con varios núcleos de importancia, una amplia zona rural en clara expansión, y el aumento del número de empresas en Siero, hace que necesariamente se tomen medidas para aumentar el nivel de seguridad y tranquilidad ciudadana”.

Acuerdo entre el municipio y la Delegación de Gobierno

La Junta de Seguridad estaría constituída “por acuerdo entre el Ayuntamiento de Siero y la Delegación de Gobierno”, señala Berros. Asimismo "sería la encargada de la coordinación y cooperación efectiva y operativa de los tres cuerpos policiales existentes en Siero, de elaborar un plan local de seguridad y de proponer prioridades de actuación conjunta".

Añade el PP que, del mismo modo, "el nuevo organismo asumiría las labores de diseño y puesta en marcha de campañas de prevención de seguridad ciudadana, el asesoramiento a vecinos y asociaciones así otras acciones encaminadas a mejorar la convivencia"."La propuesta del PP también recoge la posibilidad de que en tal junta se integren los consejos locales de seguridad como modo de participación de los ciudadanos y de asociaciones con el fin de efectuar propuestas”, señalan desde la formación conservadora.

Berros también destaca la “necesidad inmediata dotar a la zona rural y a los polígonos industriales del concejo de una iluminación adecuada, y ello no pasa solo por reemplazar luminarias estropeadas”. En este sentido, el portavoz municipal del PP en Siero acusa al alcalde, el socialista Ángel García, "Cepi", de “tratar con desdén esta carencia para sacudirse su responsabilidad”, y defiende que dotar de una mayor iluminación las zonas más conflictivas, "sería una acción eficiente a tomar desde el Ayuntamiento para reducir e incluso eliminar vandalismo en el mobiliario urbano, así como vertidos ilegales que hoy se están dando”.

“De nada sirve que el Alcalde oferte la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil para Pola de Siero, si además de no poder hacerlo, no elimina el actual problema de la inseguridad y delincuencia”, concluyó Berros.