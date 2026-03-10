Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola

Siero comienza a aplicar restricciones de la ordenanza de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Pola, que es la que comprende el gran parque de Alfonso X y el ámbito peatonal del casco urbano. La señalización está instalada ya en la calle Pedro Vigil, paralela a la Casa Consistorial, una vía por la que no podrá circularse de lunes a viernes si el vehículo no cuenta con la etiqueta ambiental correspondiente o salvo excepciones expresamente autorizadas. Para no pasar por esta calle y rodear el perímetro establecido, los conductores deberán hacer uso de los viales de Alcalde Parrondo y Florencio Rodríguez, ya que la circulación por ellas no está sometida a restricciones y se garantiza así la movilidad por el entorno.

Ley para municipios de más de 50.000 habitantes

El Ayuntamiento está obligado a poner en marcha esta iniciativa para cumplir con la ley de cambio climático y transición energética. Esta impone a los municipios de más de 50.000 habitantes "la adopción de planes de movilidad urbana sostenible, que deben introducir medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones". Así Siero ha determinado que sea este ámbito de la capital sierense sobre el que se aplique, considerando "que es la opción ideal desde el punto de vista urbanístico, al ser el epicentro geográfico del área urbana, abarcando las principales zonas comerciales y espacios administrativos del municipio".

Las vías que conforman los límites de la Zona de Bajas Emisiones son las calles de Marquesa de Canillejas, Torrevieja, Alcalde Parrondo y Florencio Rodríguez, asegurándose a través de los tramos de carretera que van alrededor de las dos últimas la circulación de vehículos en dirección a distintos puntos de la capital.

El ámbito restringido, que abarca una superficie de 5,3 hectáreas, está integrado por la zona del parque y las denominadas calles comerciales de la Pola (Martín de Lugones, Conde de Santa Bárbara, Enrique II y Villaverde). En la calle Pedro Vigil la señal de restricción indica qué tipo de vehículos sí pueden circular por ella: son los que tienen etiqueta ambiental B, C, ECO o cero emisiones, así como los ciclos y vehículos de movilidad personal. También habrá vehículos con autorización, entre ellos los que accedan a un aparcamiento o a un establecimiento de hospedaje.

La aplicación de la ordenanza se lleva a cabo por fases, aunque "la delimitación geográfica se mantendrá invariable desde el inicio de la puesta en marcha, ya que la estructura viaria del municipio no permite hacer ampliaciones a través del viario principal". Sí habrá una ampliación en lo que respecta a los días, pues si la restricción ahora es de lunes a viernes pasará a ser de lunes a domingo el año que viene.

Desde el Ayuntamiento de Siero inciden en que no se adoptarán más medidas que estas a las que obliga la ley y que en esta fase en la que ya están colocadas las señales se está transigiendo al tratarse de los primeros momentos de aplicación. Se realiza una labor informativa, para que los vecinos vayan conociendo la situación y adaptándose a ella.

"Rodeos"

Algunos vecinos se mostraban este lunes sorprendidos con la señalización. Destacaron que la mayoría de las personas aún tienen vehículos diésel y gasolina que no cumplen con los requisitos para obtener la etiqueta ambiental requerida y consideraron que con el paso prohibido durante los días laborables "se obligará a aparcar en zonas más alejadas". También hubo quien señaló el trastorno del "rodeo" que habrá que dar a través de Ildefonso Sánchez del Río y Celleruelo para llegar a algunas zonas como Les Campes al no poder cruzar a través de Pedro Vigil.

La edil de Movilidad, Patricia Antuña, se refirió a que el Ayuntamiento adopta esta medida en cunplimiento de la ley y que se ha hecho con la intención de causar los mínimos transtornos posibles.

