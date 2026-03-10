Siero comprará suelo para dedicarlo a vivienda pública: el Ayuntamiento destinará 1,3 millones a adquirir parcelas para edificar

Siero dedicará 1.350.000 euros a adquirir suelo con destino a vivienda pública. Así lo anunció este lunes el alcalde, Ángel García, que indicó que se hará uso de fondos procedentes de los remanentes municipales con esta finalidad. Los terrenos no se cederán al Principado para que ejecute los inmuebles, sino que el Ayuntamiento impulsará los procedimientos para que se desarrollen los proyectos con mayor agilidad.

Una vez la propiedad del suelo sea municipal, el Ayuntamiento puede sacarlos a la venta mediante un proceso público de licitación en el que se establezca el destino de las parcelas y que las viviendas han de ser de precio tasado, esto es, sujeto a lo que marca la Administración para esta tipología de pisos. Actualmente, el precio máximo de la vivienda protegida se sitúa en Asturias en 2.124 euros por metro cuadrado.

El regidor sierense destacó que la vivienda es uno de los grandes problemas que necesita de la actuación de la Administración. En el caso de Siero, señaló que si se impulsan este tipo de inmuebles no solo se contribuirá a facilitar el acceso por precio, sino que cuantos más haya de precio tasado más influirá en ayudar a rebajar el coste de los que se desarrollen alrededor de estos.

"Si se pudieran hacer mil viviendas a esos precios tasados" se contribuiría a rebajar la presión en el sector inmobiliario local, reflexionó.

García descartó en este caso recurrir a la Administración autonómica, es decir, la fórmula de ceder las parcelas para que sea el Principado el que haga vivienda pública. "Lo podemos hacer nosotros", incidió.