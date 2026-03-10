Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"
"Muchas familias tienen que buscar soluciones por su cuenta o directamente renunciar a ellas", dice la edil Silvia Tárano
Podemos Siero reclama al equipo de gobierno "que active de forma inmediata las actividades de conciliación para familias del concejo" y recuerda que desde el inicio del curso escolar "existen más de 122.000 euros del Plan Corresponsables disponibles para este fin que, a estas alturas del año, todavía no se han invertido a pesar de que han transcurrido ya varios períodos no lectivos".
En la formación consideran "incomprensible que estos recursos sigan sin ejecutarse mientras muchas familias necesitan alternativas para compatibilizar horarios laborales y cuidado de menores". La concejala Silvia Tárano destaca que “no tiene sentido que exista financiación para facilitar la conciliación y que, sin embargo, las familias del concejo sigan sin estas actividades”.
La edil aseveró que desde la llegada del PSOE al Ministerio de Igualdad "se ha reducido la cuantía destinada al Plan Corresponsables" y apuntó que la falta de programación "hace que muchas familias tengan que buscar soluciones por su cuenta o directamente renunciar a ellas".
Instalaciones accesibles
“Año tras año nos encontramos con que estos recursos se acaban dedicando a organizar actividades lúdicas durante, con suerte, un par de meses al año, algo que desvirtúa totalmente la finalidad con la que estos fondos se crearon”, añade Tárano.
Podemos Siero también pide que las actividades que finalmente se pongan en marcha "se desarrollen en instalaciones plenamente accesibles, garantizando así la participación de todos los niños y niñas". “La conciliación debe ser para todas las familias, también para aquellas con menores con discapacidad o necesidades específicas”, señaló.
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: 'Somos una gran comunidad
- El 'Pitufikiosko' abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero
- Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online
- Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
- Las obras del gran centro de escalada que tendrá Siero dan comienzo en Lugones, con la previsión de abrir el equipamiento tras el verano
- La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta 'potente' para animar la noche
- Último adiós en la Pola a 'Tanti', el aficionado del Sporting que murió el domingo en El Molinón: 'Somos personas normales, no esperábamos tanto cariño