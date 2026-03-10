Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"

"Muchas familias tienen que buscar soluciones por su cuenta o directamente renunciar a ellas", dice la edil Silvia Tárano

Silvia Tárano.

Silvia Tárano. / P. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Podemos Siero reclama al equipo de gobierno "que active de forma inmediata las actividades de conciliación para familias del concejo" y recuerda que desde el inicio del curso escolar "existen más de 122.000 euros del Plan Corresponsables disponibles para este fin que, a estas alturas del año, todavía no se han invertido a pesar de que han transcurrido ya varios períodos no lectivos".

En la formación consideran "incomprensible que estos recursos sigan sin ejecutarse mientras muchas familias necesitan alternativas para compatibilizar horarios laborales y cuidado de menores". La concejala Silvia Tárano destaca que “no tiene sentido que exista financiación para facilitar la conciliación y que, sin embargo, las familias del concejo sigan sin estas actividades”.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

La edil aseveró que desde la llegada del PSOE al Ministerio de Igualdad "se ha reducido la cuantía destinada al Plan Corresponsables" y apuntó que la falta de programación "hace que muchas familias tengan que buscar soluciones por su cuenta o directamente renunciar a ellas".

Instalaciones accesibles

“Año tras año nos encontramos con que estos recursos se acaban dedicando a organizar actividades lúdicas durante, con suerte, un par de meses al año, algo que desvirtúa totalmente la finalidad con la que estos fondos se crearon”, añade Tárano.

Podemos Siero también pide que las actividades que finalmente se pongan en marcha "se desarrollen en instalaciones plenamente accesibles, garantizando así la participación de todos los niños y niñas". “La conciliación debe ser para todas las familias, también para aquellas con menores con discapacidad o necesidades específicas”, señaló.

TEMAS

