Subasta de 76 vehículos retirados del depósito municipal de Siero con un precio de salida de 3.800 euros

El Ayuntamiento de Siero se deshace de 76 vehículos enajenados y retirados en el depósito municipal, declarados como no utilizables, que saldrán a subasta pública con un precio base de 3.800 euros. Las empresas de desguace interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de marzo. Con esta actuación, el municipio recupera la parcela donde se ubicaban estos coches, en el entorno del Mercado Nacional de Ganados. Además, desde ahora, los automóviles que sean retirados se guardarán en una nave municipal.

“Ya hemos publicado la enajenación de vehículos que teníamos en el depósito municipal y que llevaban allí muchos años, algunos de ellos incluso 8 años, y están en muy mal estado de conservación por actos vandálicos. Así, fruto de un trabajo laborioso, ahora ya están publicados para venderlos”, señaló el alcalde, Ángel García,que compareció junto al concejal de Saneamiento, Abastecimiento de Agua y Parque Móvil, Pergentino Martínez, y la edil de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

Según explicó García, la preparación de la enajenación de los vehículos ha llevado tiempo debido a los trámites burocráticos preceptivos. En algunos casos, como son los embargos, deben esperar al menos dos años para poder efectuar la enajenación. Con toda la documentación lista, el Consistorio saca estos 76 vehículos a subasta, cuyo criterio de adjudicación será únicamente el importe que presenten las empresas interesadas hasta el 23 de marzo.

El Consistorio abordará entonces la limpieza del área donde se almacenan los vehículos: “Llevamos tiempo queriendo limpiar esa campa, más que el importe queremos limpiar ese depósito que da mala imagen a la Pola, al lado de la Senda Fluvial, esperamos que con esto cambie notablemente”, destacó el regidor.

A partir de ahora, el municipio dispondrá de una nave municipal, también en el entorno del Mercado, donde se almacenarán los coches retirados de la vía pública. “Estarán resguardados y en una zona cerrada y a cubierto, hasta ahora estaban a la intemperie en una zona en la que accede cualquiera porque hay gente que se ha dedicado estos años a saltar la valla para retirar piezas”, concluyó García.