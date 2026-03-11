Aterriza en el conocido centro comercial de Asturias la cadena de café más famosa del mundo: "Un espacio espectacular donde disfrutar de las bebidas más emblemáticas de la marca"

Los amantes del café están de enhorabuena. El centro comercial Parque Principado acaba de anunciar la gran sorpresa de la temporada.

"Este jueves 12 de marzo, Starbucks, la reconocida cadena de hostelería, abre sus puertas en Parque Principado. El nuevo local, ubicado en la Plaza del Roble (frente al Punto de Información), ofrecerá un espacio espectacular donde disfrutar de las bebidas más emblemáticas de la marca, así como de las últimas novedades de su carta. Cada bebida es preparada con cuidado por un barista, garantizando una experiencia única para cada cliente. Starbucks trabaja con dos objetivos principales: compartir café de la máxima calidad elaborado con granos de Arábica en tres tuestes —rubio, medio y oscuro— y contribuir a que el mundo sea un lugar mejor, ofreciendo siempre una experiencia memorable en cada taza".

Cuentan desde el propio centro comercial Y, además, hay sorpresas. "Para celebrar la apertura, los primeros 100 clientes recibirán un vaso reutilizable y una tote bag con diseño de Asturias, simbolizando la conexión entre la marca y la cultura local".

Esta cadena de cafeterías, con presencia exitosa en Oviedo llega, además, con un mensaje solidario. "Además de ofrecer una experiencia gastronómica única, esta inauguración tiene un carácter solidario. En el marco del programa ‘Aperturas con Causa’, toda la venta del primer día se donará al Banco de Alimentos de Asturias, apoyando el proyecto REMAS (Reparto de Meriendas para el Apoyo Socioeducativo), cuyo objetivo es mejorar la nutrición y apoyar la inclusión social de menores y familias en situación de vulnerabilidad".

De esta forma, Starbucks consolida su expansión en la región. Los planes de la compañía siempre pasaron por crecer dentro del Principado. "Queremos seguir creciendo en Asturias, una comunidad donde ya contamos con dos locales, para que cada vez más asturianos puedan disfrutar de nuestro mejor café y de muestra amplia gama de deliciosas bebidas", señaló en 2024 el director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, durante la inauguración del local de Gijón, ubicado en la confluencia de las calles San Bernardo y Covadonga.

Aquella inauguración ya congregó largas colas a las puertas del establecimiento. Lo mismo pasó con el Starbucks de Oviedo, que se instaló en 2017 en el antiguo local de Seguros Santa Lucía, junto al teatro Campoamor.