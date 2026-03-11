"Campus Verde", con senderismo, juegos en la naturaleza y yincana para la Semana Santa en Siero

"Campus Verde, disfrutamos del medio natural" es el título de las actividades organizadas por el Patronato Deportivo Municipal de Siero para varios días festivos de Semana Santa. En concreto, la iniciativa tendrá lugar el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en Lugones y Pola de Siero. La idea inicial es que las actividades se realicen al aire libre, pero si el tiempo no lo permitiera se trasladarán a los polideportivos de ambas localidades.

Tal y como explicó el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, durante la presentación de la propuesta, esta está dirigida a niños y niñas que cursen Educación Primaria y contará con 35 plazas en cada localidad. El programa incluye propuestas como senderismo, juegos en la naturaleza y yincana, entre otras actividades destinadas a que los más pequeños se diviertan haciendo ejercicio a la vez que se ofrece una alternativa de conciliación a las familias en estos días no lectivos en los centros educativos.

El plazo para inscribirse en el caso de los abonados se abre el 16 de marzo, a las 9.00 horas, a través de la plataforma web del Patronato Deportivo Municipal. Los no abonados podrán inscribirse a partir del 23. El precio será de 19,80 euros para abonados al Patronato y de 57 euros para los no abonados.

Nueva edición de "Emboscados"

Abad, que compareció acompañado por Virginio Ramírez, director de Patronato, también destacó que, por otro lado, se llevará a cabo la segunda edición de "Emboscados", una actividad senderista familiar no dirigida que podrá realizarse libremente entre los 28 de marzo y 7 de abril en las zonas boscosas de Lugones y Pola de Siero.

Esta última actividad se desarrolla con ayuda de un mapa de la zona elegida, facilitado por el Patronato, en el que los niños deberán localizar los huevos que decoran el recorrido y responder a unos desafíos que se plantean en una plantilla que también les será entregada.

Noticias relacionadas

"Todos los niños que completen el reto y entreguen las fichas en las piscinas de Lugones y Pola de Siero entrarán en un sorteo. La fecha tope para entregar las fichas será el 8 de abril", explicaron los responsables de Deportes.