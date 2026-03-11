Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero
El fuego se declaró de madrugada
A. R.
Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) extinguieron esta noche un incendio declarado en varios vehículos estacionados en la calle Belarmino García Roza, en Pola de Siero.
El fuego calcinó por completo una furgoneta camperizada y dos turismos, mientras que un tercer coche resultó afectado, en la parte trasera. No se registraron daños personales, según ha informado el SEPA.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.00 horas. Los alertantes indicaron, en un primer momento, que estaba quemando un turismo cerca de otro y unos árboles; y otro alertante indicó que había oído una explosión y estaba quemando una furgoneta y un coche.
La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque de La Morgal y comunicó lo sucedido a la Policía Local y a al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A las 02.55 horas los bomberos dieron por extinguido el incendio y retiraron a base, aunque, a las 05.17 horas, acudieron de nuevo al lugar para refrigerar la furgoneta que estaba humeando.
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
- La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: 'Somos una gran comunidad
- El 'Pitufikiosko' abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero
- Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online
- Las obras del gran centro de escalada que tendrá Siero dan comienzo en Lugones, con la previsión de abrir el equipamiento tras el verano
- La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta 'potente' para animar la noche
- Cepi' replica a Canteli: la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero 'no sólo no supone ningún gasto, sino que ingresaremos 600.000 euros