Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

El Café Bar Amigo ardió parcialmente al quemarse la instalación eléctrica por un cortocircuito, y sus dueños no saben cuándo podrán reabrir

El techo del bar, quemado

El techo del bar, quemado

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Susto esta mañana en Pola de Siero, al iniciarse un incendio en el Café Bar Amigo de Les Campes. Al parecer, según señala su dueña Verónica Icobescu, un cortocircuito ha sido el origen del fuego, que arrasó con todo el sistema eléctrico y ha dejado inutilizado el negocio.

Los hechos tuvieron lugar "cuando nos estábamos preparando para abrir, sobre las once menos cuarto. Oímos un ruido y enseguida se llenó todo de humo", indica la propietaria aun con el susto en el cuerpo. "Fue un milagro que no ardiera más, es todo de madera y podía haber sido mucho peor porque estuvimos esperando más de media hora a que llegaran los bomberos", lamenta, antes de asegurar que "físicamente estamos bien, pero mentalmente estamos tocados".

Porque el fuego ha ocasionado muchos daños materiales al extenderse las llamas por la parte del techo y "no sabemos cuándo podremos reabrir, está todo en un estado lamentable y es un palo gordo. Ahora tenemos confianza en que los seguros nos ayuden pero estas cosas van lentas", señala Icobescu.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional, hasta que se dio por controlado el incendio y se pudo reabrir el paso a los vehículos por la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  2. Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
  3. La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: 'Somos una gran comunidad
  4. El 'Pitufikiosko' abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero
  5. Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online
  6. Las obras del gran centro de escalada que tendrá Siero dan comienzo en Lugones, con la previsión de abrir el equipamiento tras el verano
  7. La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta 'potente' para animar la noche
  8. Cepi' replica a Canteli: la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero 'no sólo no supone ningún gasto, sino que ingresaremos 600.000 euros

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero

Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero

Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos

Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos

"Campus Verde", con senderismo, juegos en la naturaleza y yincana para la Semana Santa en Siero

"Campus Verde", con senderismo, juegos en la naturaleza y yincana para la Semana Santa en Siero

Siero tendrá este 2026 una inversión de récord de 24 millones tras incorporar casi 11 de remanentes municipales

Siero tendrá este 2026 una inversión de récord de 24 millones tras incorporar casi 11 de remanentes municipales

La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras en la Pola

La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras en la Pola

La VIII Feria del Click de Siero calienta motores y ya hay fecha para una nueva edición de la cita: será los días 25 y 26 de abril

La VIII Feria del Click de Siero calienta motores y ya hay fecha para una nueva edición de la cita: será los días 25 y 26 de abril

Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"

Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"
Tracking Pixel Contents