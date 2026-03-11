Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Susto esta mañana en Pola de Siero, al iniciarse un incendio en el Café Bar Amigo de Les Campes. Al parecer, según señala su dueña Verónica Icobescu, un cortocircuito ha sido el origen del fuego, que arrasó con todo el sistema eléctrico y ha dejado inutilizado el negocio.

Los hechos tuvieron lugar "cuando nos estábamos preparando para abrir, sobre las once menos cuarto. Oímos un ruido y enseguida se llenó todo de humo", indica la propietaria aun con el susto en el cuerpo. "Fue un milagro que no ardiera más, es todo de madera y podía haber sido mucho peor porque estuvimos esperando más de media hora a que llegaran los bomberos", lamenta, antes de asegurar que "físicamente estamos bien, pero mentalmente estamos tocados".

Porque el fuego ha ocasionado muchos daños materiales al extenderse las llamas por la parte del techo y "no sabemos cuándo podremos reabrir, está todo en un estado lamentable y es un palo gordo. Ahora tenemos confianza en que los seguros nos ayuden pero estas cosas van lentas", señala Icobescu.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional, hasta que se dio por controlado el incendio y se pudo reabrir el paso a los vehículos por la zona.