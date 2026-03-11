Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos
Cinco establecimientos ofrecen un menú de callos, pitu de caleya y torrijas o arroz con leche, a un precio de 25 euros
La parroquia de Valdesoto es también ejemplar en el buen comer. Varios locales de la zona celebran a partir de este viernes y hasta el domingo sus XXII Jornadas Gastronómicas. Se trata del Bar Casa Fredín, Restaurante Casa Telva, El Llagarón, Bar Campo Villarea y La Facina'L Güiyu.
En cada uno de los establecimientos participantes se ofrecerá un menú cerrado al precio de 25 euros, compuesto por callos de primero, pitu de caleya de segundo y, de postre, torrijas o arroz con leche. El menú incluye pan, agua, vino de la casa y gaseosa.
Calidad y precio
Sara López, de Casa Telva, señaló en la presentación de esta cita que las jornadas son un evento que lleva ya 22 años en marcha "con mucha ilusión, que siempre ha funcionado muy bien y que se organiza con mucho cariño con platos típicos de Valdesoto", como en el caso de "les picatostes, que son un poco diferentes, como torrijas en almíbar".
También destacó que se trata de unas jornadas "a muy buen precio, con productos de muy buena calidad en todos los establecimeintos para ir probando diferentes opciones, y de paso dar una vuelta por el pueblo porque tenemos mucho que enseñar".
La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, apuntó por su parte la importancia de difundir unas jornadas que pueden suponer un elemento más para dar a conocer Valdesoto, distinguido el año pasado como "Pueblo ejemplar" de Asturias.
