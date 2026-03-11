Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos

Cinco establecimientos ofrecen un menú de callos, pitu de caleya y torrijas o arroz con leche, a un precio de 25 euros

Representantes de los restaurantes y la edil Patricia Antuña, en la presentación de las jornadas

Representantes de los restaurantes y la edil Patricia Antuña, en la presentación de las jornadas / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Valdesoto (Siero)

La parroquia de Valdesoto es también ejemplar en el buen comer. Varios locales de la zona celebran a partir de este viernes y hasta el domingo sus XXII Jornadas Gastronómicas. Se trata del Bar Casa Fredín, Restaurante Casa Telva, El Llagarón, Bar Campo Villarea y La Facina'L Güiyu.

En cada uno de los establecimientos participantes se ofrecerá un menú cerrado al precio de 25 euros, compuesto por callos de primero, pitu de caleya de segundo y, de postre, torrijas o arroz con leche. El menú incluye pan, agua, vino de la casa y gaseosa.

Calidad y precio

Sara López, de Casa Telva, señaló en la presentación de esta cita que las jornadas son un evento que lleva ya 22 años en marcha "con mucha ilusión, que siempre ha funcionado muy bien y que se organiza con mucho cariño con platos típicos de Valdesoto", como en el caso de "les picatostes, que son un poco diferentes, como torrijas en almíbar".

También destacó que se trata de unas jornadas "a muy buen precio, con productos de muy buena calidad en todos los establecimeintos para ir probando diferentes opciones, y de paso dar una vuelta por el pueblo porque tenemos mucho que enseñar".

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, apuntó por su parte la importancia de difundir unas jornadas que pueden suponer un elemento más para dar a conocer Valdesoto, distinguido el año pasado como "Pueblo ejemplar" de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  2. Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
  3. La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: 'Somos una gran comunidad
  4. El 'Pitufikiosko' abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero
  5. Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online
  6. Las obras del gran centro de escalada que tendrá Siero dan comienzo en Lugones, con la previsión de abrir el equipamiento tras el verano
  7. La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta 'potente' para animar la noche
  8. Cepi' replica a Canteli: la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero 'no sólo no supone ningún gasto, sino que ingresaremos 600.000 euros

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero

Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero

Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos

Valdesoto, pueblo ejemplar en gastronomía: la parroquia celebra unas jornadas para chuparse los dedos

"Campus Verde", con senderismo, juegos en la naturaleza y yincana para la Semana Santa en Siero

"Campus Verde", con senderismo, juegos en la naturaleza y yincana para la Semana Santa en Siero

Siero tendrá este 2026 una inversión de récord de 24 millones tras incorporar casi 11 de remanentes municipales

Siero tendrá este 2026 una inversión de récord de 24 millones tras incorporar casi 11 de remanentes municipales

La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras en la Pola

La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras en la Pola

La VIII Feria del Click de Siero calienta motores y ya hay fecha para una nueva edición de la cita: será los días 25 y 26 de abril

La VIII Feria del Click de Siero calienta motores y ya hay fecha para una nueva edición de la cita: será los días 25 y 26 de abril

Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"

Podemos Siero reclama que se activen las actividades de conciliación "con los 122.000 euros disponibles del Plan Corresponsables"
Tracking Pixel Contents