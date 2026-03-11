La VIII Feria del Click de Siero calienta motores y ya hay fecha para una nueva edición de la cita: será los días 25 y 26 de abril
El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para un evento que reunirá a coleccionistas y comercios amantes de estas figuras
La VIII Feria del Click de Siero calienta motores. El evento para los amantes de estas figuras y sus dioramas podrán disfrutar de una nueva edición de esta cita los días 25 y 26 de abril en la plaza cubierta de la Pola. Y quienes quieran participar como expositores pueden realizar su inscripción a través de la página web del Ayuntamiento hasta el día 25 de marzo inclusive.
La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, avanzó este martes las fechas de la feria y la apertura de plazo para inscribirse.
La edil, acompañada por Amelia Areces, técnica municipal, destacó que, con carácter general, podrán participar en el mercado comercios y empresas que se dediquen a la venta de materiales y complementos vinculados a los muñecos articulados Click, coleccionistas particulares de Siero y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al mundo de estas populares figuras.
