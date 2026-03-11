La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras: "Se ha hecho para cumplir"

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Pola de Siero es un espacio extenso, de 5, 3 hectáreas, pero que en su inmensa mayoría ya era zona peatonal. Abarca el parque Alfonso X, las llamadas calles comerciales y, ahora, la calle Pedro Vigil, donde se ha colocado una señal que indica que por esa vía pueden circular los coches que tienen etiqueta ambiental B, C, ECO o cero emisiones, entre otros autorizados por razón de acceso a parkings, hospedajes u otros casos. La medida de la señalización aún pasa desapercibida entre los vecinos y tampoco ha supuesto ninguna incidencia, ni siquiera este martes, día de mercado en la capital del municipio.

El Ayuntamiento ha desarrollado la ordenanza de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por imperativo legal, ya que la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener al menos una. Pero las circunstancias de Siero, recuerda el alcalde, Ángel García, "Cepi", no son las mismas que las de otros grandes concejos respecto a concentraciones de tráfico en zonas urbanas. Por ello, "aquí se ha hecho lo mínimo" a lo que están obligados por ley, no se han instalado cámaras en la zona porque no hay ningún afán recaudatorio y no se espera que haya ninguna incidencia.

Siero no tiene núcleos de población ni por tanto aglomeraciones de tráfico del tamaño que se puedan dar en ciudades como Oviedo, por poner un caso, vino a decir el regidor, para referirse a que en el municipio sierense hay localidades de 14.000 habitantes, mucho más pequeñas. Aún así, al sobrepasar los 50.000 vecinos, "se está obligado a tener una Zona de Bajas Emisiones, pero se ha hecho algo razonable, propocional" a la situación del municipio, incidió.

El alcalde incidió en su mensaje de "tranquilidad", pues esto "se ha hecho para cumplir", con la ordenanza y la señalización, "pero aquí no hay esa necesidad ni somos un núcleo con ese problema".

La opinión de los vecinos parece coincidir con este punto de vista. "Para mí es una tontería porque estamos hablando de la Pola, donde no hay 50.000 habitantes. Eso es el concejo, que tiene la población muy repartida, en concreto la Pola está rodeada de monte, praos y ambiente puro y no hay esa población por la que obliga la ley", indicó Juan Amieva, que espera que no sea un "sacaperras".

Fueron varios los vecinos que mostraron su sorpresa por la noticia de la Zona de Bajas Emisiones, pues el asunto pasa bastante desapercibido. Javier Roces, como otros polesos, sí considera que debería haber más información. "Reconozco que tenemos que hacer un mundo mejor y más limpio, pero se necesita más información, que nos digan cómo va a ser", afirmó. José Gancedo, por su parte, indicó que "no lo veo necesario en la Pola, no hay tanto tráfico".