Catas con cabrales y gamonéu deciden los premios del concurso internacional de análisis sensorial de quesos para estudiantes de la Pola

El jurado del concurso internacional de análisis sensorial de productos lácteos (Europel) para estudiantes que se desarrolla en el IES Juan de Villanueva de Pola de Siero hará publica la identidad de los ganadores durante una gala que tendrá lugar este viernes por la noche en Noreña. En el certamen toman parte, además de los alumnos del centro sierense, universidades e institutos de Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Finlandia y Grecia.

La competición se organizó este jueves en base a equipos de seis integrantes por país. En una sala aparte, cada uno de ellos probó porciones de queso cabrales, gamonéu, mozzarella, leche y mantequilla para su análisis. Ganaron aquellos que se hayan acercado más en sus valoraciones de los productos a las efectuadas previamente por un jurado de expertos. Se valoran, entre otras cuestiones, la consistencia, la textura, la dureza de la corteza de los quesos, el punto de dulzor o la presencia de sal.

El certamen, que se celebra por vez primera en el concejo de la mano del departamento de Formación Profesional (FP) de Industrias Alimentarias del IES Juan de Villanueva, tuvo su jornada inagural el miércoles,a través de un acto que contó con la presencia de la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo. Este jueves por la mañana, los alumnos participantes en el concurso asistieron a dos ponencias técnicas sobre la industria láctea, antes de tomar parte en las pruebas del certamen, tras las cuales tuvo lugar una fiesta para que pudieran compartir experiencias.

Para este viernes están programadas visitas a fábricas y cuevas de maduración tanto de cabrales como de gamonéu, así como a las sedes del Instituto de Productos Lácteos de Asturias y el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias. La gala de entrega de premios clausurará el evento.