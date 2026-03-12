Los güevos pintos van a la moda: de la era mística de Rosalía a la serie "Los Bridgerton", entre las creaciones de este año para la fiesta polesa

La era mística de Rosalía con el disco "Lux", la serie "Los Bridgerton" de Netflix o las mazcaradas tradicionales asturianas se cuelan en los diseños de Güevos Pintos de Pola de Siero de este año. Cada año, las artesanas preparan nuevos dibujos para sorprender al público y ofrecer originales ilustraciones inspiradas en temáticas actuales, que se suman a las escenas típicas que se estampan en estos preciados huevos decorados, cuya fiesta se celebrará el martes de Pascua, el próximo 7 de abril.

De esta forma, en el taller de Mariana Fano no hay un minuto de descanso a un mes vista del festejo. Este año ha preparado nuevas creaciones como imágenes de Cristo y La Piedad, en color y blanco y negro, y también una réplica del cuadro "La dama del armiño" que aparece en el videoclip de la canción "Berghain" de la cantante española Rosalía. "Si me queda algo de tiempo y sitio voy a hacer alguno más grande", avanza en su espacio creativo en la Pola.

Patricia Saco dibuja un Güevo Pinto. / Sara Arias

Además, este año quiere hacer un homenaje a los personajes femeninos navideños de Pillarno (Castrillón) que salen cada Nochebuena a repartir regalos y son conocidas como Las Salguerinas: "No las conocía y me parecen increíbles. Lo que gusta mucho son los vestidos que les ha hecho 'Made by Kös', son una pasada", resume. También tendrá entre sus Güevos Pintos a los Sidros de Valdesoto, a los quiere homenajear tras la concesión del premio "Pueblo Ejemplar" en 2025 que obtuvo la localidad sierense.

La cultura popular actual tira de las nuevas ilustraciones de Güevos Pintos y las producciones audiovisuales del momento no se quedan al margen. La serie "Los Bridgerton" ha inspirado a la artesana Patricia Saco para crear el huevo "María Antonieta" "porque me pegó muy fuerte la serie", dice entre risas. La joven, que tiene su taller en Oviedo, también hace las tradicionales escenas asturianas y desde que hace tres años se animó a participar en Güevos Pintos ha creado una familia de seres mitológicos.

Detalle de los Güevos Pintos inspirados en Cristo y La Piedad, de Mariana Fano. / Sara Arias

"Quería hacer algo tradicional de la cultura asturiana y pensé en los personajes mitológicos como trasgos, xanas, cuélebres o el ñuberu. Luego siempre tengo un huevo sorpresa, el primero fue de Rodrigo Cuevas y el segundo de Tino Casal y este año hice 'La güelita estándar' en homenaje a todas las güelitas asturianas", comenta Saco.

Tampoco faltan las panoyas, el oso pardo cantábrico o el pájaro petirrojo, todo relacionado con la cultural rural asturiana. Y entre los personajes asturianos no puede faltar el minero, que hace con huevos de kika, más pequeños, a los que les pone un sombrero de Playmobil. "Quería seguir con las tradicionales escenas asturianas de Güevos Pintos pero desmarcarme un poco para no hacer lo mismo que todo el mundo", apunta.

Güevo Pinto de María Antonieta, inspirado en la serie "Los Bridgerton", de Patricia Saco. / P. S.

También Cristina Margolles, artesana de El Berrón, está inmersa en el trabajo de Güevos Pintos incluyendo novedades en las técnicas de pintura en sus ya típicos mandalas y la Cruz de la Victoria que hace con la técnica del puntillismo. Este año además de colores lisos tendrá unidades en marmolado, "creo que van a llamar bastante la atención", apunta. También ha incluido pintura duocromo que crea un efecto iridiscente. "Cuesta mucho pintar con duocromo porque no se trabaja igual que el acrílico, pero da un resultado muy bonito y diferente", explica.

Cristina Margolles con sus Güevos Pintos de mandalas y "Tres en raya". / Sara Arias

Además, ha apostado por dar uso a los Güevos Pintos más allá de su objetivo decorativo y este año incluye velas aromáticas con cera de soja: "Tengo que ir rellenando poco a poco para que el huevo no reviente", detalla. También tendrá con olor las recreaciones de un cactus, cuyas piedras de la maceta están aromatizadas con aceites esenciales.

En su puesto no faltará el exitoso "Tres en raya" con el que sorprendió el año pasado con los diminutos huevos de codorniz, un juego que ha llegado a Nueva York y Japón. El tablero es pizarra pintada y para esta ocasión, ha creado el juego con distintos colores para cada contrincante pero todos con toques en dorado como hilo conductor: "Lleva mucho trabajo pero funciona súper guay", señala Margolles.

Güevo Pinto en forma de vela, de Cristina Margolles. / Sara Arias

La artesana lleva desde 2019 participando en el festejo de la Pola. Comenzó de la mano de Carmen González, con más de 30 años de experiencia en el martes de Pascua. "Me animó y así fue, ella hace unas cosas preciosas con bordados y calados", enfatiza. Y para animar y promocionar el festejo, en la semana previa al martes de Pascua, expondrá sus Güevos Pintos en varios escaparates de negocios de El Berrón.

Las artesanas de Güevos Pintos tratan cada año de sorprender a los polesos y visitantes con nuevos diseños y técnicas de pintura. Todo para hacer crecer la fiesta de Güevos Pintos, en la que la tradición y la modernidad se unen en estas pequeñas y preciadas obras de arte.