Pola de Siero, capital europea de los lácteos que reúne a alumnos de siete países en torno al análisis sensorial del queso

Pola de Siero es estos días la capital europea de los productos lácteos. El IES Juan de Villanueva alberga por primera vez en su historia la XXV edición del concurso internacional de análisis sensorial de productos lácteos para estudiantes, de la mano del departamento de FP de Industrias Alimentarias del centro. Una cita que ha traído a la capital sierense a estudiantes de universdades e institutos de siete nacionalidades diferentes: Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Finlandia y Grecia. Los alumnos comparten formación y pasión por el sector lácteo, y se batirán además en duelo en un certamen de catas en la sede del propio centro educativo.

Será el momento de demostrar todo lo aprendido a lo largo del curso de la mano de un equipo docente «muy bueno, que nos ha enseñado mucho», convienen las alumnas Lidia García y María Fernández. En los dos últimos meses se han dedicado a entrenar los sentidos junto con sus compañeros en la asignatura de Análisis Sensorial, en la que prepararon a fondo para diferenciar con el mínimo margen de error cuestiones como el punto de dulzor o de sal, la consistencia, la textura y hasta la dureza de la corteza de los quesos.

Luján Palacios

Una labor en la que «hemos estado muy bien acompañados y formados», insisten, y para la que tienen que estar atentos a cuestiones tan singulares como «si los quesos tienen olor a establo o a animal». La tarea es compleja, y a ella ayuda el hecho de que «te guste el queso», señalan entre risas, a la expectativa de ver qué sucede en la cata de este jueves.

Compiten en equipos de seis integrantes por país y probarán mantequilla y leche, queso mozzarella, gamonéu y cabrales. Además, la cata se llevará a cabo en dos salas separadas: en una estarán los alumnos y en otra un jurado profesional. Ganarán los estudiantes que se acerquen más a las puntuaciones y valoraciones de los expertos, tanto en categoría individual como por equipos.

Asistentes a la inauguración del concurso en Pola de Siero / Luján Palacios

«Está la cosa complicada», reconocen las estudiantes, porque «hay mucha competencia, los chicos que vienen de otros países proceden de lugares con mucha tradición quesera y son muy buenos». Ellas intentarán dar lo mejor de sí mismas, convencidas de que sus estudios les abrirán muchas puertas profesionales. De hecho, María ha dejado atrás 22 años de trabajo en el sector de las mascotas para meterse de lleno en la industria agroalimentaria, primero en el grado medio y ahora en el superior «para aprender el máximo». Lidia viaja todos los días a la Pola desde Avilés porque «es lo que quiero hacer», y por eso no supone ningún esfuerzo el desplazamiento.

La consejera de Educación, Eva Ledo, inauguró de forma oficial el concurso con "el gran orgullo de que los alumnos del IES Juan de Villanueva participen y que además este año sean sede de estos concursos en los que han ganado varios premios".

Porque estos encuentros tienen la finalidad de "establecer relaciones otros países, introducir otras formas de hacer y llevar la suya propia al resto", reconoció la responsable de Educación del Principado, consciente de que el certamen "cuenta con un gran trabajo detrás que enriquece a nuestro profesorado, con los docentes volcados en ello y con un esfuerzo que los alumnos reconocen. Se van a llevar el día de mañana una formación de calidad, un título de buen hacer que valoran como muy necesario para la sociedad actual", indicó Ledo.

La sesión de este jueves contempla la celebración de varias charlas sobre el mundo de los quesos durante la mañana, que se completará con el plato fuerte a partir de las cuatro de la tarde con el concurso propiamente dicho. Finalizarán el día con una fiesta en el centro, y el viernes visitarán el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias y queserías de cabrales, gamonéu y la Peral, y podrán degustar sidra natural. Para acabar de acomodar el paladar.