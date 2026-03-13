Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Caso Carioca" inspira la obra "Aquí nunca pasa nada", que llega este viernes al Centro Polivalente de Lugones

La cita es a las 19.30 horas

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, con Isabel González, de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, con Isabel González, de la Fundación Municipal de Cultura de Siero. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugones (Siero)

La compañía Teatro Sin Papeles llega al Centro Polivalente Integrado de Lugones con la obra "Aquí nunca pasa nada". La cita es este 13 de marzo, a las 19.30 horas y la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, anima a acudir para disfrutar de una propuesta inspirada en el Caso Carioca, uno de los juicios más importantes contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en España.

El proyecto "pretende acercar al público la realidad de la trata y mostrar la dificultad para que tenga una respuesta legal y social que haga justicia a las víctimas". "Partiendo de las sentencias y las crónicas de la prensa, así como de entrevistas con personas implicadas, la obra recrea las vicisitudes más importantes de la investigación que se saldó con la expulsión de la jueza, dejando absueltos a la mayor parte de los imputados", explica la sinopsis.

Entradas

La entrada tiene un precio general de 7 euros. Para estudiantes de 14 a 24 años, uno de 5,25 euros, exclusivamente en la taquilla y acreditando dicha condición. Las entradas se pueden adquirir de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del espectáculo. 





