El "Caso Carioca" inspira la obra "Aquí nunca pasa nada", que llega este viernes al Centro Polivalente de Lugones
La cita es a las 19.30 horas
La compañía Teatro Sin Papeles llega al Centro Polivalente Integrado de Lugones con la obra "Aquí nunca pasa nada". La cita es este 13 de marzo, a las 19.30 horas y la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, anima a acudir para disfrutar de una propuesta inspirada en el Caso Carioca, uno de los juicios más importantes contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en España.
El proyecto "pretende acercar al público la realidad de la trata y mostrar la dificultad para que tenga una respuesta legal y social que haga justicia a las víctimas". "Partiendo de las sentencias y las crónicas de la prensa, así como de entrevistas con personas implicadas, la obra recrea las vicisitudes más importantes de la investigación que se saldó con la expulsión de la jueza, dejando absueltos a la mayor parte de los imputados", explica la sinopsis.
Entradas
La entrada tiene un precio general de 7 euros. Para estudiantes de 14 a 24 años, uno de 5,25 euros, exclusivamente en la taquilla y acreditando dicha condición. Las entradas se pueden adquirir de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del espectáculo.
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
- La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: 'Somos una gran comunidad
- El 'Pitufikiosko' abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero
- La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta 'potente' para animar la noche
- La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras: "Se ha hecho para cumplir"
- La 'rotonda del mapamundi' de Siero estará lista entre junio y julio, avanza el Alcalde durante una visita a las obras en el nudo entre Lugones y La Fresneda
- La Guardia Civil refuerza vigilancia y controles en la zona rural de Siero tras producirse 13 robos en el mes de febrero