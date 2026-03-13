Corte de tráfico esta noche en Lugones, en la zona de Puerto Pajares, que se prolongará durante unas cinco horas

Corte de tráfico esta noche en Lugones y que se prolongará, según las estimaciones de los técnicos, durante cinco horas. La zona afectada es la del paso de peatones de ubicado a la altura de la calle Puerto Pajares essquina con la avenida de Oviedo, donde se están desarrollando obras de mejora.

Está previsto que las obras comiencen a las 23.00 horas de hoy, viernes, y el tráfico estará cortado en el tramo comprendido entre la rotonda que da acceso a la localidad desde la AS-391 y la calle Puerto Pajares. Entre otros itinerarios alternativos, los vehículos podrán salir y entrar a Lugones por la AS-17, informa el Ayuntamiento de Siero.