Corte de tráfico esta noche en Lugones, en la zona de Puerto Pajares, que se prolongará durante unas cinco horas
La restricción se iniciará sobre las 23.00 horas de hoy, viernes
Corte de tráfico esta noche en Lugones y que se prolongará, según las estimaciones de los técnicos, durante cinco horas. La zona afectada es la del paso de peatones de ubicado a la altura de la calle Puerto Pajares essquina con la avenida de Oviedo, donde se están desarrollando obras de mejora.
Está previsto que las obras comiencen a las 23.00 horas de hoy, viernes, y el tráfico estará cortado en el tramo comprendido entre la rotonda que da acceso a la localidad desde la AS-391 y la calle Puerto Pajares. Entre otros itinerarios alternativos, los vehículos podrán salir y entrar a Lugones por la AS-17, informa el Ayuntamiento de Siero.
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