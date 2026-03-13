La exposición sobre los 40 años de La Fresneda amplía su estancia en el Centro Cultural hasta el 20 de marzo
La muestra podrá visitarse en la localidad sierense de lunes a viernes, en horario de 15.00 a 21.00 horas
La exposición que celebra los cuarenta años de la urbanización de La Fresneda permanecerá disponible una semana más, dado el éxito de público y el interés que ha suscitado. Así, podrá verse hasta el 20 de marzo, en el Centro Cultural de la localidad sierense, en horario de visita de 15.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. El acceso es libre.
El espectacular desarrollo que ha experimentado la que es la mayor urbanización de Asturias protagoniza esta exposición compuesta por ocho paneles de gran formato y organizada por LA NUEVA ESPAÑA de la mano de Los Álamos y el Ayuntamiento de Siero. A través de las imágenes y los textos que ofrece relata de manera visual y documental cómo nació la idea del proyecto residencial, la llegada de los primeros vecinos y las distintas fases de desarrollo de una localidad que hoy cuenta con nada menos que 1.900 viviendas y más de cinco mil vecinos, lo que la convierte en uno de los mayores núcleos de población de Siero.
Equipamientos públicos
Los vecinos que fueron pioneros, los colectivos que se fueron creando, las reclamaciones como comunidad con las que fueron llegando servicios y equipamientos públicos acordes a la población que iba sumando la localidad son algunos de los hitos que se repasan en esta muestra, en la que se da voz a quienes fueron los protagonistas de los avances y desarrollo de la urbanización.
De principio a fin, la muestra narra la trayectoria de La Fresneda, un modelo residencial de éxito que se concibió hace 40 años, cuando en la zona solo había una gran extensión de prados sobre la que comenzó a edificarse un proyecto que creció por encima de cualquier expectativa.
La urbanización, fundamentalmente de viviendas unifamiliares y adosadas, aunque también con edificios en altura, tiene aún posibilidades de expansión, pero siempre manteniendo su esencia y la calidad de vida que proporciona el entorno y que es seña de identidad.
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