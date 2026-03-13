Jornadas de la tortilla de récord: 24 locales de Siero participan en la cita, con pinchos a 3 euros y sorteos para los clientes
La iniciativa se desarrolla del 20 a 22 marzo en establecimientos de distintas zonas del municipio
Jornadas Gastronómicas de la tortilla en Siero. Este año un total de 24 establecimientos de distintos puntos del municipio participan en este evento que se desarrolla del 20 a 22. Es una cifra de locales adheridos de récord, destacó la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, durante la pressentación de la cita.
En cada uno de los establecimientos participantes se podrá degustar un pincho de tortilla que en todos los casos tendrá un precio de 3 euros y los clientes podrán participar como jurado popular. Quienes lo hagan entrarán además en un sorteo de lotes de productos asturianos.
"En esta edición hemos batido récord, con la participación de 24 establecimientos en estas jornadas con las que desde el Ayuntamiento queremos impulsar la hostelería y que siempre tienen buena acogida", señaló Antuña, que presentó este viernes las jornadas acompañada de Pedro Fernández, de la empresa organizadora, y de Amelia Areces, técnica municipal.
