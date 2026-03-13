Pola de Siero acoge una prueba de bicicletas de montaña con participantes de varias provincias

La capital sierense acogerá el próximo día 22 de marzo la salida de la sexta edición de la prueba de enduro del Open EndurAstur Spiuk de la Pola, una cita con la bicicleta de montaña que reunirá a participantes llegados de comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia o León, entre otras. Las inscripciones para todos los interesados en participar se cierran este domingo 15 de marzo a las 23.59 horas.

La competición, organizada por el club Cimarrones BTT, forma parte del calendario oficial de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, y será la primera del Open EndurAstur 2026. La carrera de Pola de Siero debutó en el circuito especializado con gran éxito, y en sus cinco ediciones anteriores siempre ha modificado el recorrido y buscando nuevos senderos de monte para el disfrute de los deportistas.

La organización asegura que en esta ocasión ha preparado un trayecto diferente con tramos para que todos los participantes disfruten al máximo, y con la principal novedad de que la salida de la carrera se traslada al centro de la Pola con el objetivo de garantizar la presencia de numeroso público para arropar a los ciclistas.

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Durante la presentación, el edil de Deportes de Siero, Jesús Abad, destacó la relevancia de esta prueba para el municipio, "no solo por su nivel deportivo, sino también por el impacto positivo que supone para la hostelería y el comercio local", toda vez que se espera la asistencia de mucha gente de fuera. Abad agradeció el esfuerzo de los organizadores y animó al público a disfrutar de la jornada.