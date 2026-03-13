Reponer el cable de cobre robado en los polígonos industriales le costará a Siero 112.000 euros
El Ayuntamiento cifró en enero en más de una veintena los hurtos que se habían producido desde el mes de octubre
Reponer el cable de cobre robado en los polígonos industriales y reparar los daños causados en estas áreas empresariales por la acción de los delincuentes le costará al Ayuntamiento de Siero 112.000 euros. Así lo avanzó esta semana el alcalde de Siero, Ángel García, que informó de que esta suma se sufragará con fondos de los remanentes municipales.
El municipio sufrió la última oleada de robos desde finales de octubre de 2025, aunque la situación trascendió en enero pasado tras la reunión del regidor con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y con responsables de Policía Nacional y Guardia Civil para tratar este grave problema, por el que se detuvo a un hombre al parecer reincidente.
Un problema grave
El Ayuntamiento cifró en enero en más de una veintena los hurtos de este tipo que se venían sufriendo desde octubre en distintas áreas empresariales.
"Los robos de cable de cobre y tapas de registro de manera reiterada nos están afectando mucho en materia de seguridad, provocan cortes luz y falta de iluminación. Sucede en las áreas industriales de manera general, llevamos más de veinte robos de cable que ocasionan grandes transtornos al quedar sin luz la zona afectada", indicó el Alcalde hace unas semanas.
