Siero cerró 2025 con un 94% de ejecución presupuestaria: "Evidencia el enorme trabajo administrativo de funcionarios y concejales"

El Ayuntamiento de Siero cerró el ejercicio económico de 2025 con "las mejores cifras" de su historia reciente, aunque el alcalde, Ángel García "Cepi", advierte de que una parte importante del dinero disponible en cuentas en los bancos, unos 25 millones de euros, no podrá destinarse a nuevas actuaciones debido a las limitaciones impuestas por la normativa estatal de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto de los Ayuntamientos.

La liquidación del presupuesto, presentada este viernes por García junto al concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, refleja un ejercicio especialmente positivo para las arcas municipales. Así, como enumeró el regidor, el Consistorio gestionó en 2025 un presupuesto de 78 millones de euros, con un grado de ejecución del gasto del 93,55 por ciento, una cifra que, según destacó, evidencia "el enorme trabajo administrativo de funcionarios y concejales necesario para tramitar expedientes a lo largo de todo el año". En el capítulo de inversiones la ejecución alcanzó el 100 por cien, lo que significa "que todas las actuaciones previstas llegaron a ejecutarse o quedaron comprometidas mediante obligaciones reconocidas, y a ello se añade que tenemos deuda cero", subrayó "Cepi".

Más ingresos

También en el apartado de ingresos las cifras superaron las previsiones iniciales, como explicó este viernes. Así, el Ayuntamiento alcanzó una recaudación equivalente al 103,97 por encima de lo presupuestado, lo que permitió cerrar el ejercicio con 51.662.000 euros en las cuentas municipales a 31 de diciembre, una situación que el gobierno local considera “un récord histórico” para el concejo. Sin embargo, García lamentó que esa fortaleza financiera no se traduce automáticamente en mayor capacidad de gasto, porque, "las reglas de estabilidad presupuestaria y control del déficit vigentes en España limitan el margen de actuación de las administraciones locales, incluso cuando presentan superávit y cuentas saneadas".

Parte del remanente generado se utilizará para financiar nuevas actuaciones. El Ayuntamiento destinará casi 11 millones de euros a un expediente de modificación de crédito que deberá aprobar el Pleno municipal, al que se suman otras incorporaciones automáticas correspondientes a obligaciones ya comprometidas. Además, el alcalde avanzó que no será necesario recurrir al préstamo que estaba previsto inicialmente para 2026.

Aun con estos ajustes, el Consistorio seguirá manteniendo una importante cantidad de recursos. Una vez descontadas las partidas ya comprometidas, el Ayuntamiento calcula que quedarán 25.368.636,27 euros en las cuentas municipales. Y esa cifra no podrá emplearse íntegramente en nuevas inversiones o servicios públicos. “Que tengamos ese dinero en las cuentas no quiere decir que podamos gastarlo”, recordó García, quien explicó que el Ayuntamiento ya ha agotado su capacidad de financiación permitida por la normativa estatal. “Si nos dejasen, lo gastaríamos o lo invertiríamos”, garantizó.

Inversiones

A pesar de estas restricciones, el gobierno municipal prevé mantener un elevado nivel inversor durante el ejercicio en curso. Entre el presupuesto aprobado para 2026 y las incorporaciones de remanente, el Ayuntamiento contará con casi 24 millones de euros destinados a inversiones en el concejo, como insistió "Cepi" al presentar la liquidación del presupuesto.

Las previsiones económicas del equipo de gobierno apuntan además a un nuevo crecimiento de los ingresos municipales este año, que fundamentalmente procederán de la participación en los tributos del Estado, que aumenta con el crecimiento de la población y la recaudación estatal, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). A estos recursos se suman los ingresos procedentes del impuesto de construcciones, cuya recaudación ha experimentado un incremento notable en los últimos ejercicios gracias al gran tirón de este sector en el concejo en los últimos tiempos.

El Ayuntamiento contará también con ingresos extraordinarios derivados de fondos europeos por un importe cercano a los cinco millones de euros, ayudas "que habían sido solicitadas previamente pero cuya concesión no estaba garantizada", recordó el primer edil.

Noticias relacionadas

En términos simbólicos, el remanente acumulado "supone que el Consistorio cerró el ejercicio con casi mil euros en caja por cada vecino, teniendo en cuenta que el concejo ronda los 54.000 habitantes", indicó Cepi en un año que el gobierno local define como "excepcional" y que pese a la normativa vigente "este 2026 podría ser incluso mejor".