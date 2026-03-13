Siero ejecutará 65 actuaciones con el plan del remanente, que apoyan La Fresneda e IU

La comisión de Hacienda aprobó este jueves el expediente de modificación de crédito para incorporar al presupuesto de 2026 los remanentes de 2025, que suman casi 11 millones de euros. La iniciativa contó con el voto favorable de los concejales del grupo de gobierno, el PSOE, además de con los de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y de IU. La aprobación definitiva se producirá en un pleno extraordinario el próximo martes, 17 de marzo, en el que previsiblemente se repetirán estos mismos apoyos. La edil de La Fresneda, de hecho, ya ha firmado con el alcalde, Ángel García, el acuerdo por el que compromete su apoyo una vez que están previstas varias actuaciones en la urbanización.

"Hemos alcanzado acuerdos con el gobierno y, por tanto, votado a favor de los remanentes, ya que se incluyen varias actuaciones destinadas a La Fresneda. Concretamente, la creación de un parque infantil en la zona norte y la incorporación de luminarias en esa misma zona. También se contemplan mejoras en el Centro Cultural de La Fresneda, con más equipamiento y dotaciones técnicas, así como la adecuación de las salidas de emergencia y la habilitación de un almacén. Queremos destacar que, a pesar de la mayoría absoluta del equipo de gobierno, ello no ha sido un obstáculo para seguir trabajando y alcanzando acuerdos con la Plataforma Vecinal de La Fresneda", destacó este jueves la edil Alejandra Cuadriello, tras firmar el documento con el alcalde de Siero, Ángel García.

"Atiende a todo el municipio"

Por su parte, el regidor puso en valor "la excelente relación con la formación y el compromiso que hay del equipo de gobierno con la urbanización, que es ya el tercer núcleo de población del concejo por detrás de Lugones y Pola de Siero". García también incidió en la importancia de seguir manteniendo la inversión en La Fresneda, si bien destacó que con su voto la plataforma también apoya inversiones en otras zonas del municipio, caso de los saneamientos entre otros. "Siempre apoya un presupuesto que atiende a todo el municipio", destacó García.

La incorporación de los casi 11 millones del remanente permitirá que el capítulo de inversiones del presupuesto de 2026 alcance los 24 millones de euros, ya que contaba previamente con más de 13 millones. Con la entrada de estos fondos extra se acometerán un total de 65 actuaciones, las de mayor coste las relacionadas con los saneamientos, que suponen, en conjunto, más de 3,4 millones.

Película y figura

Las inversiones más destacadas ya las adelantó hace unos días el alcalde, si bien este jueves se hizo público el listado completo. Entre las iniciativas más llamativas no por su cuantía, sino por el concepto, figuran los 24.200 euros que se destinan a una "película". En principio se tratará de un apoyo a una iniciativa cinematográfica, aunque el gobierno municipal aún no ha ofrecido detalles al respecto.

Hay otras partidas previstas para proyectos como "figura ornamental" por valor de 25.700 euros. El Ayuntamiento de Siero ya había anunciado su intención de colocar más figuras de pitufos para promocionar el municipio, una vez colocada la "Pitufina ferroviaria" de El Berrón, la "karateca" de la Pola y el "Ptitufo Gruñón" de la rotonda de Puente Nora, en Lugones. No obstante, tampoco se ha concretado aún si esta suma se destinará a nueva figura de este tipo.

Hace unos días, García ya avanzó a qué se destinarán varias partidas del remanente. Entre ellas, hay una de 1,3 millones de euros para comprar terreno con destino a vivienda pública. También otra para la construcción de unos vestuarios en las instalaciones deportivas de La Cebera, una iniciativa de carácter plurianual para la que se consignan 300.000 euros ahora con el fin de iniciar la licitación, si bien el presupuesto total de este proyecto asciende a 1.500.000 euros.

Hay algunas dotaciones para iniciativas deportivas singulares que además contribuirán a la promoción del concejo, como los 100.000 euros para la celebración en Lugones de una prueba de la Copa de España de Escalada, o 15.000 euros para una etapa de la Vuelta a Asturias, que este año contará con una específica en Siero.