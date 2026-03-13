Tensión entre el PP y el alcalde de Siero: "Voy a pedir en una moción que Berros repita como candidato; está tan perdido que nos beneficia", dice "Cepi"

Que las relaciones entre el alcalde de Siero y el portavoz del PP non son cordiales no es ningún secreto. Pero los encontronazos entre Ángel García, "Cepi", y Juan Luis Berros no dejan de escalar, el último a costa de la comisión de Hacienda de esta semana. En ella, como afea el regidor, "el PP votó en contra de los remanentes de tesorería y las múltiples inversiones previstas, algunas de las cuales curiosamente defienden, como la construcción de una acera en Valdesoto hasta el centro de salud".

El Alcalde reprochó con dureza este viernes la actitud de Berros, que habría abroncado además a dos funcionarias en dicha comisión. García señala que acudió personalmente a la comisión, algo que no suele hacer de forma habitual, porque en ella se abordaba un expediente relevante, la modificación de crédito financiada con remanente que deberá aprobar el Pleno municipal. Y censuró a renglón seguido que el portavoz popular, "que percibe 40.000 euros anuales como concejal liberado precisamente para ejercer la labor de oposición”, es precisamente "el que no acude de forma regular a las comisiones y cuando lo hace no se entera de nada".

Petición a Queipo

García anunció que estudia presentar una moción por vía de urgencia en el Pleno municipal para instar al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a que mantenga a Berros como candidato popular a la Alcaldía de Siero en las próximas elecciones municipales. "Está tan perdido que nos beneficia que siga", sostuvo, antes de asegurar que la iniciativa "podría registrarse en cualquier sesión plenaria" y con un único acuerdo: "Solicitar a la dirección regional del Partido Popular que el actual portavoz municipal vuelva a encabezar la candidatura del partido en el concejo". Algo que, de producirse, sería completamente inédito en la historia del municipalismo regional, pero que para García es una posibilidad del todo real.

El Alcalde ironizó también con el hecho de que "cada vez que Berros viene a comisión es necesario explicarle cuestiones tan básicas como lo que es un remanente, una modificación o un suplemento de crédito, porque no sabe por dónde anda". Y en esta tesitura, considera que el principal grupo de la oposición le está haciendo en realidad "un favor", y sería deseable que "siguieran así, es muy bueno para nosotros".