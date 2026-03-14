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La Bandona de Gaites de Siero deslumbra en San Patricio: 60 músicos desfilan por las calles de Madrid el día del patrón de Irlanda

La formación está compuesta por miembros de diferentes formaciones del concejo

La Bandona de Siero, en Madrid

La Bandona de Siero, en Madrid / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

San Patricio ha sonado a Siero en las calles de Madrid. La celebración del patrón de Irlanda en la capital ha contado con la exitosa participación de la Bandona de Gaitas del concejo sierense, un proyecto colectivo para poner en valor la riqueza de la música tradicional del concejo y mostrar la fuerza del movimiento folclórico local cuando trabaja unido.

Su origen se sitúa en el I Alcuentru Folclóricu de Siero, celebrado en noviembre de 2025, un evento que reunió a diferentes agrupaciones del concejo con el objetivo de compartir repertorios, fortalecer vínculos entre músicos y visibilizar el patrimonio musical asturiano. Así, la formación está integrada por gaiteros y percusionistas de la Banda de Gaites Xiranda (Colloto), la Banda de Gaites El Piñote (Argüelles) y la Banda de Gaites Cuélebre (Lugones), a los que se suma una sección de panderetas procedente de distintos grupos folclóricos del municipio, creando una agrupación numerosa y representativa de la tradición musical local.

Presencia

A pesar de su reciente creación, la Bandona ya ha tenido presencia en importantes eventos festivos. En septiembre de 2025 participó en el Desfile del Día de América en Asturias, dentro de las fiestas de San Mateo de Oviedo, llevando el sonido de la gaita y la percusión tradicional a uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo asturiano. En esta ocasión han vuelto a salir de Asturias para representar la música tradicional del concejo en el Desfile de San Patricio de Madrid, un evento que reúne cada año a agrupaciones de música de raíz de diferentes lugares. Su participación supone una nueva oportunidad para mostrar la vitalidad del folclore sierense y el valor de la colaboración entre colectivos culturales.

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Desfilaron un total de 60 personas, acompañadas por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos.

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