El concejo sierense celebra durante todo el mes el programa "Por tu salud"

Siero sigue celebrando la cuarta edición del programa "Por tu salud", organizado por el Patronato Deportivo Municipal en colaboración con la concejalía de Igualdad.

Esta iniciativa se desarrolla durante el mes de marzo en distintos equipamientos municipales de Pola de Siero, Lugones, La Fresneda y El Berrón, e incluye conferencias y talleres impartidos por profesionales de distintos ámbitos como la actividad física, la fisioterapia, la nutrición, la salud femenina o la investigación científica, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables entre la población.

Este domingo está previsto un paseo por el Parque de La Cebera de Lugones de la mano de Biodevas, y el lunes se celebrará un taller de suelo pélvico a las 19.15 horas a cargo de Elena Aguilar, en el Polideportivo Leandro Domínguez.

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El martes, a las 19.30 horas, la sala grande del Teatro Auditorio de la Pola acogerá la conferencia "Fitness inteligente", a cargo de Domingo Sánchez, mientras que el miércoles a las 11.15 horas se celebrará en el Polideportivo viejo de la Pola el taller "Prevención y actuación posterior a las caídas". El jueves día 19 a las 19.30 horas el auditorio poleso acoge la conferencia "Un café para entender tu cuerpo", a cargo de la experta Sara Marín.