De Siero al mundo: así es el grafiti más internacional del concejo, que homenajea a los grandes monumentos del planeta

La Gran Muralla China, Petra (Jordania), Taj Mahal (India), Coliseo de Roma (Italia), Machu Picchu (Perú), Acrópolis de Atenas, Fushimi Inari-Taisha de Kioto, Pirámides y Esfinge de Egipto, Templo de Kukulcán de México, Alhambra de Granada, Golden Gate en Estados Unidos, Ópera de Sidney, Torre Eiffel de París... Es parte del listado de las maravillas y monumentos del mundo que se pueden ver en una de las más recientes y singulares obras de arte urbano promovidas desde el Ayuntamiento de Siero. Su autor es Fabián Bravo, más conocido como "Kato", y se ha realizado sobre los muros de los laterales del acceso a la capital sierense desde la Autovía Minera, un punto no solo transitado ahora por vehículos sino también por viandantes que aprovechan la zona de senda paralela para pasear.

Todo el que pase por este lugar se encontrará con "De Siero al mundo" , un mural lineal de 140 metros que tuvo sus dificultades de diseño para adaptarlo a la altura del muro, que no es la misma en todo el recorrido. La obra, tal y como explicaba el artista recientemente a LA NUEVA ESPAÑA de Siero, no solo simboliza la actitud de apertura del municipio hacia el mundo sino también una de acogida a todo aquel que quiera llegar a él desde otros lugares para conoocerlo o instalarse.

Invitación a viajar

"A la gente le gustó, porque reconocen los lugares y es una especie de invitación a que la gente viaje y también a que se venga al municipio", señaló el autor. De ahí el título, "De Siero al mundo" y "viceversa", destacó Kato.

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La obra forma parte de las impulsadas a través del programa municipal de arte urbano "Muralia", a través de la que se han impulsado ya una veintena de murales en distintos puntos del municipio, la mayoría de gran tamaño.