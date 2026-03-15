El arte, en femenino y en la calle en Pola de Siero: un recorrido guiado repasa varias obras hechas por mujeres que se pueden contemplar en el casco urbano

El arte crece en la Pola y en femenino. Las calles de la capital sierense albergaron en la mañana de este domingo un nuevo recorrido artístico y reivindicativo de la mano de la tercera edición de la ruta urbana "Más que musas", una iniciativa impulsada por la asociación cultural PolArte que invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en el arte a través de intervenciones más o menos repartidas por distintos puntos de la localidad.

Noelia Blanco, explicando una de las obras del recorrido / Luján Palacios

La actividad, organizada con motivo de las conmemoraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, reunió a decenas de participantes que siguieron un itinerario guiado por Noelia Blanco, profesora del IES Río Nora y miembro de PolArte, quien explicó cómo la propuesta busca ampliar la mirada sobre la representación femenina en el arte. "Queremos poner el foco en las artistas que comparten su obra en la calle, pero eso no significa que solo veamos trabajos hechos por ellas; también hay artistas masculinos que sitúan a la mujer como protagonista y esas piezas nos sirven para reflexionar sobre cómo se las ha representado históricamente en el arte", señalaba antes de dar inicio a un populoso recorrido.

La ruta permitió observar una amplia diversidad de formatos y técnicas: desde pequeños azulejos colocados en muros hasta collages elaborados con papel y cartón, pasando por impresiones a tamaño casi natural conocidas en el ámbito del arte urbano como "paste-ups" y paneles pictóricos realizados durante la Semana del Arte Urbano de Siero.

Los participantes en la ruta, a punto de salir / Luján Palacios

Además, muchas de las obras en las que se detuvo la comitiva han sido creadas específicamente para esta convocatoria. Según explicó Blanco, la asociación contacta previamente con artistas que trabajan en el espacio público para animarlos a participar con nuevas piezas. "Sabemos que hay público que repite cada año y queríamos que también encontraran novedades", y por eso esta ocasión hay alrededor de quince intervenciones inéditas.

Entre las colaboraciones destaca también un grabado realizado por el colectivo Tórculo 16, centrado igualmente en la temática de las mujeres creadoras. A ello se sumó una propuesta lúdica ideada por el artista Piedres nel Camín, que escondió pequeñas piedras decoradas a lo largo del recorrido para que los participantes pudieran buscarlas durante la ruta.

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El itinerario concluyó en un espacio privado de la asociación, donde los asistentes tuvieron acceso a una pequeña "trastienda" de PolArte con obras que habitualmente no están expuestas. “Queríamos aprovechar la ruta para mostrar también ese otro lado de la asociación, el lugar donde guardamos trabajos y desde donde organizamos muchas de nuestras actividades”, indicó Blanco, "muy satisfecha" con la respuesta del público. "Cuando llegué y vi tanta gente me alegré muchísimo", indicó, porque "es una forma muy bonita de empezar el domingo: pasear, descubrir arte y terminar la mañana llenos de color".