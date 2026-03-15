La fuente del parque Alfonso X, en Pola de Siero, en funcionamiento tras las labores de mantenimiento

La fuente de la parte alta del parque Alfonso X El Sabio, en la Pola, ya está en funcionamiento tras las labores de mantenimiento que se llevaron a cabo hace unos días, en concreto el pasado martes. Esta singular pieza tiene ya más de un cuarto de siglo, pues se instaló en el año 2000.

En agosto de 2025, el Ayuntamiento la puso en funcionamiento tras invertir 14.000 euros en su arreglo, pues en 2024 había sufrido actos vandálicos consecuencia de los que el mecanismo sufrió una avería y quedó fuera de servicio.

Labores de mantenimiento de la fuente, el pasado martes. / P. T.

Ya en época de Juan José Corrales como alcalde, cuando se inauguró, había sido víctima de vandalismo. Ahora, el gobierno local la ha integrado en la gran reforma y ampliación del parque, la reparó el año pasado y la ha rodeado de una pequeña valla para disuadir del acceso a los caños.

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Para su reparación en 2025 fue necesaria la restitución de varios elementos cuya reposición devolvió a la fuente su estética original y su funcionalidad ornamental.