Luisina la peluquera, Berronesa de 2026: "Estoy muy agradecida, yo no hice nada especial"

En El Berrón, casi todo el mundo se conoce por el nombre. Y en el caso de Luisa Angélica Blanco García, Luisina la peluquera, casi podría decirse que reconoce a sus vecinas por los pelos. Tras 58 años de dedicación a esta profesión, la mayor parte de ellos en su peluquería de la Avenida de Oviedo, Luisina recibió este domingo un premio que la ha emocionado: el de "Berronesa de 2026" y "Amiga honorífica de El Berrón", atributos que la Asociación Amigos del Berrón distingue con una estatua de bronce de "El Ferroviario" que le ha hecho especial ilusión, por ser hija de uno de ellos.

El alcalde de Siero, Ángel García, con Luisa Blanco / Luján Palacios

La comida de reconocimiento se celebró en el llagar Casa Quelo, que reunió a una nutrida representación de familiares, amigos y vecinos en una cita muy concurrida en la que también estuvo presente el alcalde de Siero, Ángel García, para entregar por primera vez este premio a una mujer.

Aunque nació en Ruedes, en Gijón, la historia personal de Luisa está íntimamente unida a El Berrón, adonde llegó con apenas un año de vida cuando su familia se trasladó a las casas del ferrocarril porque su padre era ferroviario. “Yo siempre digo que soy berronesa y ferroviaria de honor”, indica con una sonrisa, la misma que lleva dedicando una vida entera a sus clientas.

Asistentes a la comida de homenaje de la Asociación Amigos de El Berrón / Luján Palacios

Su historia en la peluquería comenzó muy pronto, con apenas 13 años. “Mis padres me mandaban en verano a coser y bordar, pero me aburría muchísimo. Surgió la oportunidad de ir a una peluquería porque una chica se casaba y dejaba el trabajo… y ahí empecé, y hasta hoy”, relata. Antes de establecerse definitivamente en El Berrón trabajó en salones de Oviedo y Gijón, donde fue adquiriendo experiencia y formación, hasta que con 27 años dio el paso decisivo al quedarse con la peluquería de quien había sido su jefa y su gran referente. “Tina fue para mí amiga, madre y maestra de todo”, explicó al recordar a Valentina Vallina, fallecida hace un mes y figura clave en su trayectoria. A ella le dedicó también el premio, además a su familia y sus hijas Paula y Carmen Canal al frente del negocio. "Ya estoy jubilada, tengo 71 años, pero bajo todos los días a echar una mano", reconoce.

Lugar de encuentro

Con el paso del tiempo, el salón se convirtió en mucho más que un negocio: fue un lugar de encuentro cotidiano para varias generaciones de vecinas. Por sus sillones pasaron madres, hijas y ahora incluso biznietas de aquellas primeras clientas que confiaron en ella desde el principio. Su inquietud profesional la llevó además a viajar durante años para seguir formándose. Desde comienzos de los años ochenta acudía con frecuencia a cursos y encuentros del sector en París y Londres, para familiarizarse con nuevas técnicas y tendencias. “En Londres íbamos a aprender cortes y en París a ver desfiles”, recuerda, destacando la precisión técnica de las academias británicas. Pero incluso en esos viajes, lejos de casa, su pueblo siempre estuvo presente en la conversación. “Muchos preguntaban dónde estaba El Berrón y yo les decía: si vais a Santander pasáis por allí. Es el centro de Asturias, con el segundo ferrocarril más antiguo de España. Siempre intenté poner el Berrón en el mapa”, relata con orgullo.

Y no faltan las anécdotas, como aquel día en que "estábamos tiñendo a una clienta, la llamó el novio cuando tenía media cabeza teñida y estuvo más de una hora al teléfono. Se fue" con media cabeza de cada color, no hubo manera de igualarlo", rememora entre risas.

Noticias relacionadas

Quizá por esa vida dedicada al trabajo y al pueblo, el reconocimiento como Mujer Berronesa del Año le llegó casi por sorpresa. "Cuando me lo dijeron pensé: ‘¿Pero yo qué hice?' Yo quería haber hecho algo bueno por el Berrón, pero no hice nada especial”, confiesa con humildad. Sus vecinos, sin embargo, parecen pensar justo lo contrario. Y así se lo demostraron en el homenaje, uno de los más concurridos que se recuerdan y con numerosos aplausos de reconocimiento.