El PP reclama más seguridad en Siero: "Se necesita mejorar la iluminación en caminos y pueblos, un refuerzo de los efectivos policiales y más vigilancia"

El PP Siero denunció este domingo la "creciente preocupación vecinal" "ante la oleada de robos que se está registrando en diferentes zonas del concejo durante las últimas semanas. Los populares subrayan que "en el último mes se han producido robos en varias parroquias, como Argüelles, Granda, Aramil, Lieres o La Carrera, además de en la propia capital del concejo". "Es una situación que está generando inquietud entre los vecinos, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de iluminación y vigilancia agrava aún más la sensación de inseguridad", alerta la edil Natalia González.

La concejal popular subraya que tanto su grupo municipal como los vecinos del concejo “llevamos tiempo reclamando más iluminación en caminos y núcleos rurales, un refuerzo de los efectivos policiales y mayor control y vigilancia en todo el concejo, tanto en la zona urbana como en la rural”. Asimismo, señala que la situación se ve "agravada" por el hecho de que el cuartel de la Guardia Civil en la "no dispone de servicio nocturno, lo que obliga a que las patrullas tengan que desplazarse desde otros concejos".

Desde el PP consideran "insuficientes" los anuncios realizados por el alcalde, Ángel García, quien ha señalado que el gobierno local se reunirá próximamente con una empresa tecnológica para estudiar soluciones en materia de seguridad: "Los vecinos no necesitan más anuncios ni reuniones, necesitan soluciones", indica González, quien insiste en que "la seguridad de nuestros vecinos debe ser una prioridad y lo que hace falta son medidas reales y menos anuncios sin resultados”.

La concejala también denuncia "la falta de coordinación entre el equipo de gobierno de Siero y el Gobierno del Principado de Asturias y a la Delegación de Gobierno", pese a "pertenecer al mismo partido político”, lo que a su juicio “evidencia una preocupante falta de comunicación y colaboración institucional”.

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Esta denuncia se une a las realizadas esta misma semana por el portavoz municipal del PP en Siero. Juan Luis Berros adelantó que los populares defenderán en el próximo Pleno la creación de una Junta Local de Seguridad, cuyo principal objetivo sería "aumentar la seguridad ciudadana y dotar al concejo de las medidas y recursos necesarios, acorde a la población y número de empresas con los que hoy cuenta el municipio".