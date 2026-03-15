Siero busca "soluciones tecnológicas" para mejorar la seguridad en Argüelles

El Ayuntamiento de Siero "no es ajeno" a la oleada de robos que se vienen produciendo en las viviendas de la zona rural de Argüelles, y que han ocasionado incluso la puesta en marcha de una patrulla ciudadana para ayudar vigilar la zona y ahuyentar a los cacos. El alcalde sierense, el socialista Ángel García, ha anunciado que el gobierno local se reunirá la semana que viene con una empresa tecnológica especializada para desarrollar soluciones que ayuden a mejorar la seguridad.

"Estamos dándole vueltas con esta compañía a ver si se nos ocurre alguna opción moderna para ayudar en esta cuestión, y esperamos poder dar más detalles en unos días", indica el regidor, en vista de que los vecinos de la zona vienen siendo objeto de la acción de los amigos de lo ajeno de forma reiterada. Y pese a que, como recuerda García, "la seguridad ciudadana no es competencia nuestra, pero queremos colaborar en todo lo que esté en nuestras manos".

Contacto con la Guardia Civil

El Consistorio está en contacto "de forma permanente" con la Guardia Civil, que, como destaca el Alcalde, "está haciendo un trabajo excepcional". Así, desvela que se han mantenido varias reuniones y contactos telefónicos con los mandos desde el Ayuntamiento para abordar los robos en las zonas rurales, y "en paralelo estamos mirando esas opciones tecnológicas para ayudar en lo que sea posible".

De hecho, otra de las acciones previstas para ello es la iluminación de la rotonda de Argüelles, una actuación prevista en los remanentes de tesorería con una partida de 25.000 euros. "Tenemos la intención de colocar una gran luminaria que dé luz a la rotonda, una demanda de los vecinos desde hace mucho tiempo", explica Ángel García.

Noticias relacionadas

Crítica al PP

Y, de hecho, es también "una petición histórica desde varios grupos políticos", recuerda el primer edil, aprovechando para cargar contra el voto negativo del Partido Popular (PP) a la partida de remanentes. "No se puede argumentar, en un total de 11 millones de inversiones, que hay dos partidas que no te gustan para votar en contra de todas; en los remanentes vienen muchas otras muy importantes que se venían demandando de forma reiterada. Es necesario llegar a acuerdos en un momento tan polarizado en la política, y para eso es fundamental ceder: es imposible estar al cien por ciento de acuerdo con todo", subraya.