Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

"Audiciones de primavera" de los alumnos de la Escuela de Música de Siero en la Pola y Lugones

Los participantes interpretarán música clásica, popular y moderna

Aurora Cienfuegos y Mercedes Rodríguez presentan las &quot;Audiciones de Primavera&quot;

Aurora Cienfuegos y Mercedes Rodríguez presentan las "Audiciones de Primavera" / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Los alumnos de la Escuela de Música de Siero ofrecerán esta semana dos conciertos, dentro del programa de las "Audiciones de Primavera". Las actuaciones tendrán lugar este martes, a las 19:30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones; y el miércoles 18 de marzo, también a las 19:30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. En ambos casos la entrada será libre hasta completar aforo.

Los conciertos fueron presentados por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, junto con Mercedes Rodríguez, técnica municipal. "Animamos a que vengan a disfrutar de estos conciertos, de los alumnos de la escuela", indicó Cienfuegos.

Música popular, clásica y moderna

"Son conciertos relacionados con los estudios que están desarrollando", detalló Rodríguez, que añadió que los alumnos participantes son de las modalidades de piano, bajo, violín, guitarra moderna y clásico, acordeón, violonchelo y batería. "Las obras que interpretarán serán populares, clásica y de música moderna, desde Schumann  a Queen, en una audición diversa y atrayente para el público", señaló a coninuación.

Noticias relacionadas

"Para ellos es importante enfrentarse al público, tanto para las pruebas para presentarse al Conservatorio, como para una futura dedicación a la música", enfatizó Mercedes Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siero comienza a aplicar restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de la Pola
  2. Ángel García, alcalde de Siero: 'La Fresneda va a seguir creciendo; si el suelo previsto se desarrolla, llegará a los 6.000 vecinos
  3. La Zona de Bajas Emisiones en Siero, sin incidencias ni cámaras: "Se ha hecho para cumplir"
  4. Tensión entre el PP y el alcalde de Siero: 'Voy a pedir en una moción que Berros repita como candidato; está tan perdido que nos beneficia', dice 'Cepi
  5. La nueva área de autocaravanas de Lugones, lista para su apertura, con todo tipo de servicios y hasta un 'pipican
  6. Un incendio calcina por completo una furgoneta camperizada y dos turismos en Pola de Siero
  7. Subasta de 76 vehículos retirados del depósito municipal de Siero con un precio de salida de 3.800 euros
  8. Corte de tráfico esta noche en Lugones, en la zona de Puerto Pajares, que se prolongará durante unas cinco horas

Las obras de la estación de La Pola avanzan a paso firme: los operarios apuran para acabar los pasos elevados antes del verano

El PP de Siero reclama adecuar la carretera del polígono Sia Cooper de Lugones: "Ya se han registrado varios accidentes"

El PP de Siero reclama adecuar la carretera del polígono Sia Cooper de Lugones: "Ya se han registrado varios accidentes"

"Audiciones de primavera" de los alumnos de la Escuela de Música de Siero en la Pola y Lugones

"Audiciones de primavera" de los alumnos de la Escuela de Música de Siero en la Pola y Lugones

Siero potencia la inversión en los hogares del pensionista: "La población de más de 65 años ya es el 23 por ciento del total"

Siero potencia la inversión en los hogares del pensionista: "La población de más de 65 años ya es el 23 por ciento del total"

Lugones da el "do de pecho" solidario: los niños de catequesis ganan el Festival de la Canción Misionera

Hugo Olmedillas: "Con el programa Por tu Salud de Siero impulsado por el Patronato Municipal buscamos la reducción del sedentarismo"

Luchi dice adiós a las aulas del colegio de Faes después de 42 años: "Esta siempre ha sido mi casa"

Luchi dice adiós a las aulas del colegio de Faes después de 42 años: "Esta siempre ha sido mi casa"

La fuente del parque Alfonso X, en Pola de Siero, en funcionamiento tras las labores de mantenimiento

La fuente del parque Alfonso X, en Pola de Siero, en funcionamiento tras las labores de mantenimiento
Tracking Pixel Contents