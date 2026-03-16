"Audiciones de primavera" de los alumnos de la Escuela de Música de Siero en la Pola y Lugones
Los participantes interpretarán música clásica, popular y moderna
Los alumnos de la Escuela de Música de Siero ofrecerán esta semana dos conciertos, dentro del programa de las "Audiciones de Primavera". Las actuaciones tendrán lugar este martes, a las 19:30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones; y el miércoles 18 de marzo, también a las 19:30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. En ambos casos la entrada será libre hasta completar aforo.
Los conciertos fueron presentados por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, junto con Mercedes Rodríguez, técnica municipal. "Animamos a que vengan a disfrutar de estos conciertos, de los alumnos de la escuela", indicó Cienfuegos.
Música popular, clásica y moderna
"Son conciertos relacionados con los estudios que están desarrollando", detalló Rodríguez, que añadió que los alumnos participantes son de las modalidades de piano, bajo, violín, guitarra moderna y clásico, acordeón, violonchelo y batería. "Las obras que interpretarán serán populares, clásica y de música moderna, desde Schumann a Queen, en una audición diversa y atrayente para el público", señaló a coninuación.
"Para ellos es importante enfrentarse al público, tanto para las pruebas para presentarse al Conservatorio, como para una futura dedicación a la música", enfatizó Mercedes Rodríguez.
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