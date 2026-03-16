Hugo Olmedillas: "Con el programa Por tu Salud de Siero buscamos la reducción del sedentarismo"

Hugo Olmedillas, profesor de la Universidad de Oviedo y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es también responsable del programa "Por tu salud" en Siero, con el que el Ayuntamiento busca colaborar de forma activa en la mejora de las condiciones de sus vecinos.

¿Qué balance hace de "Por tu salud"?

Acabamos de concluir esta primera fase con un balance altamente satisfactorio, debido al volumen de personas derivadas desde el centro de salud. Los profesionales sanitarios han sido capaces de seleccionar al número de personas que el Patronato de Deportes contemplaba, por lo que esto ya es un éxito en sí mismo. El 72% de los usuarios a los que de forma individualizada se les ha programado el ejercicio han completado el plan de tres meses de duración.

¿La gente es consciente de la necesidad de una rutina física?

En este momento, las personas son conocedoras de los beneficios que la implementación de un programa de ejercicio puede tener en la salud. Sin embargo, hay dos consideraciones comunes entre los usuarios. Por un lado, están las características individuales que condicionan la práctica físico deportiva y, por otro, está ese pequeño o gran empujón que en ocasiones necesitamos para una actividad que de inicio puede resultar algo exigente. Es en este punto donde los educadores físico-deportivos realizamos nuestra mayor aportación en la búsqueda de actividades que se acoplen a sus características personales y que resulten satisfactorias para el usuario.

¿Se sorprenden cuando el médico se lo receta?

El personal sanitario está convencido de los efectos que la actividad física tiene entre sus pacientes. Tradicionalmente, estos profesionales prescriben la actividad física. Lo que este programa busca es que esa prescripción sea programada y tenga unos objetivos concretos y cuantificables. La verdad es que una parte de las personas a las que hemos acompañado han solicitado esa ayuda en la consulta.

¿Se experimentan pronto los beneficios?

Hemos establecido un tiempo de tres meses en el programa, precisamente porque somos conocedores de que los beneficios, especialmente entre las personas con un hábito de sedentarismo instaurado durante años, podemos encontrarlos a partir de las seis u ocho semanas.

¿Qué tipo de actividades se prescriben con más frecuencia en el concejo?

En un municipio como Siero, en el que la oferta de actividades dirigidas y deportivas desde el Patronato es muy amplia, resulta muy sencillo que las actividades que recomendamos sean las que el propio Patronato presenta a todos los vecinos. Por otro lado, una fortaleza de este municipio es la densidad de educadores físico deportivos, especialistas en el campo de la salud, que trabajan en el municipio tanto en el Patronato como en centros privados, por lo que aquellos que buscan actividades dirigidas tienen una amplia opción. Otro porcentaje elevado prefiere realizar las actividades de forma autónoma.

¿Cuál es el perfil de sus usuarios?

Siero es el municipio en el que el rango de edad de personas adheridas al programa ha sido más amplio, desde los 18 a los 82 años de edad. Hay dos grupos principales. Uno de gente de cuarenta a cincuenta años. Otro d e mayores de 65.

¿Cree que las generaciones más jóvenes ya no van a afrontar esos problemas?

En este momento, y a pesar de los esfuerzos que se hacen desde los centros educativos, fundamentalmente los profesores de Educación Física, los niños, niñas y adolescentes aún suspenden en el tiempo de hábitos sedentarios en comparación con otros países de nuestro entorno europeo. Lo que buscamos es que se produzca una reducción del sedentarismo y que el hábito de ejercicio físico se incorpore como una necesidad más dentro de la vida de nuestros jóvenes.

¿Qué importancia tiene el ciclo de charlas y talleres de este mes de marzo de cara a la salud comunitaria?

Creo que la importancia viene implícita en el recorrido del programa desde su origen en 2022. La implementación de este programa durante cuatro años ha permitido contar con un ya consolidado plantel de profesionales de diferentes disciplinas que dirigen sus esfuerzos a la mejora de la salud comunitaria. En esta ocasión, se pretende aglutinar durante cuatro semanas y desde disciplinas tan diversas como la sociología, la fisioterapia, la medicina y la nutrición, destacando cómo podemos optimizar nuestro bienestar mediante el ejercicio físico. La combinación de talleres de interacción directa con los vecinos y la fundamentación científica de los ponentes pretende generar un clima de aprendizaje. Este enfoque permite dotar a los vecinos de herramientas de análisis frente a la desinformación que a veces vemos en los medios. El objetivo es que, por convencimiento, puedan ir adaptando los conceptos escuchados a sus propias posibilidades y a sus preferencias.

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