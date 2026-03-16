Lugones da el "do de pecho" solidario: los niños de catequesis ganan el Festival de la Canción Misionera

El grupo de segundo curso de catequesis de la parroquia de San Félix de Lugones ha obtenido el premio al mejor grupo infantil en la vigésima edición del Festival de la Canción Misionera, celebrado el pasado sábado en el colegio Salesianos de Avilés bajo el lema “Tu vida, una misión”. La iniciativa reunió a distintos grupos participantes con un objetivo doble: fomentar la animación misionera entre los más jóvenes y recaudar fondos para un proyecto solidario.

El grupo de Lugones, dirigido por el catequista y maestro de Religión Católica Ovidio Rubio, interpretó la canción “Misioneros de esperanza”, una propuesta musical que invita a los niños a descubrir que el anuncio del Evangelio puede vivirse en los gestos cotidianos, en la familia, en la escuela o en el entorno cercano.

Era la primera vez que los pequeños de la parroquia participaban en este certamen, y tal y como explica Rubio, la intención inicial era “conocer la experiencia y animar a los niños a implicarse en una actividad misionera”. El premio, reconoce, llegó con sorpresa, ya que el grupo contó con poco tiempo de preparación y el nivel de las actuaciones era elevado.

Implicación familiar

En representación del grupo acudieron al festival cuatro niños: Iker, Iris, Danae y Samantha, acompañados por sus familias, que colaboraron en la preparación de la actividad. El catequista destaca el compromiso tanto de los participantes como de los padres, que “se implicaron con generosidad para sacar adelante el proyecto”.

El galardón será compartido simbólicamente con la comunidad parroquial, ya que el grupo prevé entregar el trofeo y el diploma a su párroco, Joaquín Serrano, y a la congregación de las religiosas del Santo Ángel de la Guarda, que durante años ejercieron como profesoras en el mismo colegio donde se celebró el festival.

El encuentro tuvo también un marcado carácter solidario. En esta edición, la recaudación estaba destinada a ayudar a Tresor, un niño de Bebalem, en el sur de Chad, que perdió una pierna a causa de una grave infección. Gracias a las aportaciones de participantes y asistentes se reunieron 1.111,99 euros más de lo necesario para financiar la prótesis, cantidad que permitirá además cubrir gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación y desplazamiento de familiares.

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De cara al futuro, los organizadores del festival han planteado la posibilidad de celebrar la próxima edición en Lugones, mientras que el grupo de catequesis prevé ampliar la participación el próximo año con los alumnos de tercer curso y el apoyo del coro parroquial.