Las obras de la estación de La Pola avanzan a paso firme: los operarios apuran para acabar los pasos elevados antes del verano

Las obras en la estación de Pola de Siero, para mejorar la accesibilidad y seguridad, encaran ya por fin su recta final. Los trabajos, que se licitaron en julio de 2020, con un plazo de seis de meses de ejecución, se paralizaron en enero de 2022 y se retomaron, por medio de otra empresa, el pasado mes de diciembre. Los operarios trabajan estos días a buen ritmo, para intentar cumplir con los nuevos plazos, que estiman que la estación contará con los accesos para los viajeros a los andenes mejorados antes del inicio del verano, en torno a los meses de mayo y junio.

Los trabajos, en el inicio de esta semana, se centraban en terminar la pasarela elevada, para poder acceder a los andenes, sin cruzar las vías, como sucede en la actualidad. Quedará ya, tras ese paso, la instalación de los ascensores, que permitan salvar el desnivel para acceder al paso elevado, sin usar las escaleras.

Ese apartado, el de los ascensores, con una deficiencia en el principal, cuya estructura se había levantado parcialmente, fue uno de los motivos de la paralización de la obra.

Los operarios, además, se encuentran actualmente realizando trabajos de limpieza en los márgenes de las vías, en la zona que limita en la margen pegada al Río Nora, junto a la senda peatonal. También el último mes estuvieron reforzando los cierres, con el nuevo instalado junto a la calle El Molín, además de la instalación de la solera longitudinal del andén número dos para evitar la entrada de vegetación.

"Parece la obra de El Escorial"

Con los trabajos encarrilados, tras asumirlos la empresa pública Tragsa, después que se adjudicasen, pero no los finalizase Construcciones Estévez, los usuarios del servicio de cercanías de tren transmiten su deseo de que la estación polesa luzca ya pronto remozada. “Esto ya parece la obra de El Escorial”, destaca Marisa Díaz, viajera habitual del tren entre Nava y La Pola. “Ya es difícil fiarse de los trenes a veces, por si pasan o no, pues con la estación así toda en obras, de tanto tiempo, pues ya invita hasta que se suba menos gente”, añade.

Una idea similar a la que traslada Jorge Roales. “Está bien que se haga, y es necesario y más seguro no tener que andar cruzando vías, pero no se puede entender que se haya tardado tanto tiempo. Ya es hora de que se acabe”, cuenta. “Parece más esto un apeadero o estación provisional, que algo definitivo, con tantos indicativos de obra”, añade.